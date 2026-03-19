Ο Μάρκο Νίκολιτς έστειλε το μήνυμα για το πώς θέλει οι παίκτες του να ανταποκριθούν στην αποψινή ρεβάνς με την Τσέλιε παρά το σκορ του πρώτου αγώνα και γιατί η ΑΕΚ πρέπει να κάνει δεύτερη νίκη με τη σλοβενική ομάδα.

Η ΑΕΚ πέρασε σαν... σίφουνας από τη Σλοβενία με το 0-4 να κολακεύει την Τσέλιε, καθαρίζοντας ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League από το πρώτο παιχνίδι και μετατρέποντας την αποψινή ρεβάνς στην Allwyn Arena (19/3, 19:45) σε τυπική διαδικασία.

Ωστόσο, ο Μάρκο Νίκολιτς πάντα φροντίζει να προετοιμάζει την ομάδα του με τη νοοτροπία του νικητή σε κάθε παιχνίδι. Δεν συμβιβάζεται με τίποτε άλλο πέρα από τη νίκη, κάτι που το έχει περάσει στο σύνολό του, το οποίο παραμένει αήττητο εδώ και πέντε μήνες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

Παρότι η ΑΕΚ έχει αυτό το 0-4 στα χέρια της, ο Νίκολιτς και με τα χθεσινά του λόγια στη συνέντευξη Τύπου έστειλε το μήνυμα για το πώς θέλει να αντιμετωπίσουν οι παίκτες του την αποψινή αναμέτρηση. Σαν το πρώτο παιχνίδι να ήρθε 0-0 ή σαν η ΑΕΚ να ψάχνει την ανατροπή έχοντας χάσει με 1-0 στο πρώτο ματς.

Προφανώς και ο ίδιος ξέρει ότι η ΑΕΚ είναι ουσιαστικά και με τα δύο πόδια στους «8», ωστόσο η φιλοσοφία του είναι αυτή, κάτι που το έχει δείξει σε όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν, τονίζοντας μετά από μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες όπως αυτές με Φιορεντινα και Σάμσουνσπορ πόσο σημαντικά ήταν τα ματς που ακολουθούσαν στην Ελλάδα.

Η ΑΕΚ έχει μεγάλο κίνητρο για να κάνει το 2/2 με την Τσέλιε

Ανεξάρτητα όμως από τα λόγια του Νίκολιτς, η ΑΕΚ έχει διάφορους και σημαντικούς λόγους για να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά με δύο νίκες εις βάρος της Τσέλιε. Πρώτα από όλα για να σεβαστεί τον κόσμο της που θα γεμίσει για ακόμα μια φορά τη Νέα Φιλαδέλφεια προκειμένου να ζήσει ακόμα μια όμορφη ευρωπαϊκή βραδιά μαζί με την Ένωση.

Από εκεί και πέρα, όμως, είναι πολύ σημαντικό και για την περαιτέρω ενίσχυση της ειδικής βαθμολογίας της στην UEFA. Η ΑΕΚ σκαρφαλώνει συνεχώς θέσεις και από την 160η με 9.500 βαθμούς έχει φτάσει στην 93η με 21.500 βαθμούς καλύπτοντας ήδη το χαμένο έδαφος των προηγούμενων ετών και φτιάχνοντας το ευρωπαϊκό της μέλλον. Γιατί ισχυρή βαθμολογία δίνει τη δυνατότητα για καλύτερες κληρώσεις μελλοντικά σε προκριματικά και League Phases.

Φυσικά και το χρηματικό όφελος είναι κάτι πολύτιμο με την ΑΕΚ με νέα νίκη να βάζει ακόμα μεγαλύτερο ποσό στα ταμεία της. Οι κιτρινόμαυροι έχουν φτάσει ήδη με την 3η θέση στη League Phase και την πρόκριση στους στους «16» τα 9,6 εκατ. ευρώ έσοδα, ενώ η αναμενόμενη πρόκριση στα προημιτελικά θα φέρει άλλα 1,3 εκατ. ευρώ στα ταμεία του κλαμπ. Μάλιστα αν φτάσει ως το τέλος της διοργάνωσης η ΑΕΚ θα έχει τη δυνατότητα να φτάσει τα 20 εκατ ευρώ.