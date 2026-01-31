Η ΑΕΚ ακύρωσε τα εορταστικά events έξω από την Allwyn Arena πριν από το ματς με τον Ολυμπιακό (1/2, 21:00), σε ένδειξη σεβασμού για τα θύματα του τροχαίου στη Ρουμανία.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα εορταστικά γεγονότα έξω από την Allwyn Arena, πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (1/2, 21:00), δεν θα πραγματοποιηθούν. Η απόφαση πάρθηκε ως ένδειξη σεβασμού προς τις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο πρόσφατο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία, όπου στοίχησε τη ζωή σε επτά οπαδούς του Δικέφαλου του Βορρά.

Συγκεκριμένα, δεν θα διεξαχθούν οι ζωντανές εμφανίσεις και οι μουσικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί στην Πλατεία του Αετού έξω από το γήπεδο. Αντίθετα, οι δραστηριότητες που θα γίνουν μέσα στο γήπεδο για τους φιλάθλους, όπως η συμμετοχή του Legend (Λάκης Νικολάου) και ο Τροχός της Τύχης, θα συνεχιστούν κανονικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ενημερώνουμε πως σε ένδειξη σεβασμού για τις οικογένειες των θυμάτων στα τραγικά δυστυχήματα μέσα στην εβδομάδα, δεν θα διοργανωθούν αύριο πριν το ματς με τον Ολυμπιακό, show με live performances και πρόγραμμα απο dj στην Πλατεία του Αετού, έξω απο το γηπεδο. Διευκρινίζουμε πως θα πραγματοποιηθούν κανονικα οι δραστηριότητες με τον Legend (Λάκης Νικολάου) και με τον Τροχό της Τύχης».