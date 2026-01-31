Ο Παναιτωλικός συμφώνησε με τον Αργεντινό φορ, Χουάν Μανουέλ Γκαρσία, ο οποίος θα φτάσει άμεσα στην Ελλάδα. Κλείνει και εξτρέμ.

Ο Παναιτωλικός δε σηκώνει το πόδι από το γκάζι! Ο Τίτορμος έκλεισε ακόμα μια μεταγραφή, καθώς συμφώνησε με τον Χουάν Μανουέλ Γκαρσία. Παρά τη μεταγραφή του Γιουσούφ Μπάντζι οι Αγρινιώτες προχώρησαν σε ακόμα μια κίνηση για την κορυφή της επίθεσης, με έναν γνώριμο παίκτη που ξέρει από το ελληνικό πρωτάθλημα.

O 33χρονος Αργεντινός φορ έμεινε ελεύθερος στις αρχές Γενάρη από τη Νιούελς Ολντ Μπόις και οι Αγρινιώτες κινήθηκαν για την απόκτηση του, η οποία θα δώσει εμπειρία στη γραμμή κρούσης.

Τη σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε στα μέρη μας για το Βόλο και άφησε εξαιρετικά δείγματα γραφής, έχοντας 11 γκολ και 2 ασίστ σε 30 εμφανίσεις.

Η μεταγραφή του Γκαρσία δεν είναι η τελευταία για τον Παναιτωλικό, καθώς στις επόμενες ώρες, πιθανότατα έως αύριο θα υπάρχει συμφωνία και για την απόκτηση εξτρέμ, ο οποίος μένει να φανεί εάν θα είναι ο Ντένις Πόλιτικ της Στεάουα.