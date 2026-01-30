Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εκτός έδρας αγώνα (31/1, 17:00) με τον Παναιτωλικό και ο Μανόλο Χιμένεθ δεν υπολογίζει τουλάχιστον πέντε ποδοσφαιριστές.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν ο Ισπανός προπονητής είχε την πρόθεση αλλαγών στο αρχικό σχήμα, οι απουσίες δεν του δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Άλβαρο, Μεντίλ, Καντεβέρε και Γαλανόπουλος είναι εκτός λόγω τραυματισμών καθώς ο Μιγκέλ Αλφαρέλα δεν είναι απολύτως έτοιμος για να ξεκινήσει παιχνίδι. Συνεπώς, ο 62χρονος τεχνικός δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα.

Στην αμυντική τετράδα δεν προβλέπεται να αλλάξει κάτι με τη διατήρηση των Τεχέρο, Φαντιγκά στα άκρα αλλά και των Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ δίδυμο στους στόπερ. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα επιστρέψει ο Φρέντρικ Γένσεν, μπροστά από τους Μόντσου-Ράτσιτς ενώ αμφιβολία υπάρχει για το αριστερό άκρο της επίθεσης καθώς δοκιμάστηκε τόσο ο Ντούντου όσο και ο Μισεουί. Στη δεξιά πλευρά προβλέπεται να διατηρηθεί ο Κάρλες Πέρεθ και στην κορυφή της επίθεσης ο Λορέν Μορόν.

Στο μεταξύ, ο Άρης δήλωσε στη διοργανώτρια αρχή ότι Μόντσου και Αθανασιάδης οι οποίοι συμπλήρωσαν κάρτες θα εκτίσουν την ποινή τους στο παιχνίδι με την Κηφισιά για την 22η αγωνιστική ενώ ο Τεχέρο θα απουσιάσει στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο.