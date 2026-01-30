Χιμένεθ: «Πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη ένταση»

Ο Μανόλο Χιμένεθ αναφέρθηκε στον εκτός έδρας αγώνα (31/1, 17:00) με τον Παναιτωλικό και στα στοιχεία που οφείλει να έχει ο Άρης.

Ο Ισπανός προπονητής του Άρη παραχώρησε συνέντευξη στα κανάλια Novasports και αρχικά συλλυπήθηκε στις οικογένειες των επτά φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία αναφέροντας ότι… «εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ και ειδικότερα στις οικογένειες και στους οικείους των φιλάθλων, που έχασαν την ζωή τους. Όλοι είμαστε συγκλονισμέ οι από αυτό το τραγικό συμβάν».

Στις δηλώσεις του, ο Μανόλο Χιμένεθ συνδύασε τον αγώνα με τον Παναιτωλικό με τον αντίστοιχο που προηγήθηκε κόντρα στον Λεβαδειακό όπου η νίκη χάθηκε λόγω μιας απερισκεψίας στα τελευταία λεπτά. «Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, ωστόσο δεν νικήσαμε. Πρέπει να κρατήσουμε την εμφάνιση του προηγούμενου αγώνα αλλά να αποφύγουμε τα λάθη γιατί αυτά μας έχουν κοστίσει. Πιστεύω ότι ήταν θέμα συγκέντρωσης και μπορώ να αναφερθώ και σε άλλες περιπτώσεις, όπως στον αγώνα με τη Λάρισα ή αυτόν με τον Παναθηναϊκό όπου παραχωρήσαμε δύο πέναλτι με παιδαριώδη τρόπο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι».

Ρωτήθηκε επιμέρους για τα λάθη και για το πώς μπορούν να αποφευχθούν. «Οι παίκτες μου είναι συγκεντρωμένοι, υπάρχουν όμως και στιγμές που χάνονται. Αυτό πρέπει να λύσουμε. Αυτό έχω απαιτήσει. Κάποιοι που είναι εκτός ποδοσφαίρου θεωρούν ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να γίνονται αυτοματοποιημένα. Δεν είναι έτσι! Αυτές τις λεπτομέρειες εμείς οφείλουμε να τις προσέξουμε και να απαιτούμε να εφαρμόζονται μέσα στο γήπεδο, την ώρα του αγώνα».

Σχετικά με τα στοιχεία που περιμένει να δει από την ομάδα του, απάντησε ότι… «θέλω να παίξουμε με μεγαλύτερη ένταση και εξυπνάδα όταν είμαστε στην αντίπαλη περιοχή και να μην επιτρέψουμε στον αντίπαλο να σκοράρει. Για μας, κάθε παιχνίδι πρέπει να έχει χαρακτήρα τελικού».