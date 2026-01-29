Το C-130 με τις σορούς των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

Στη αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προσγειώθηκε λίγο μετά τις 18.00 το C-130 που μεταφέρει τις σορούς των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία την Τρίτη 27 Ιανουαρίου κι ενώ πραγματοποιούσαν εκδρομή για το αποψινό ματς με τη Λιόν.

Πολλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ βρίσκονται ήδη στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να συνοδεύσουν τα επτά αετόπουλα στην Τούμπα και στη θύρα 4. Το κλίμα στο αεροδρόμιο είναι έντονα φορτισμένο και το ίδιο φυσικά ισχύει στην Τούμπα, όπου ήδη έχει συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος.

Το μέλος του ΔΣ ΠΑΟΚ, Μάριος Τσάκας, παράλληλα, σχολίασε:

«Ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα η προσπάθεια όλων μας για την επιστροφή των παιδιών του ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη, των δύο εκ των τριών τραυματιών, ελπίζουμε πολύ σύντομα να επιστρέψει και ο τρίτος υγιής και των επτά αετών που πέταξαν ψηλά.

Οι στιγμές που ζήσαμε ήταν πρωτόγνωρα τραγικές και εξαιρετικά δύσκολο να τις διαχειριστούμε σε όλα τα επίπεδα. Παιδιά που ξεκίνησαν από τα σπίτια τους για να συμμετάσχουν σε μια μεγάλη παοκτσιδικη γιορτή στην Γαλλία, ταξιδεύοντας με τον τρόπο που λατρεύουν διαχρονικά οι παοκτσηδες, να μην επιστρέφουν σπίτι τους , στη πατρίδα , στους δικούς τους ανθρώπους.

Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να μην ζήσει ξανά κανείς αυτά που ζήσαμε σε καμία ομάδα, με καμία αφορμή.

Περαστικά στα τρία παιδιά στα οποία στεκόμαστε συνεχώς δίπλα και αιωνία η μνήμη των επτά αετών».