Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Οι μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό μετά την πρόκριση»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μιλάει στους «Galacticos» για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού μετά την πρόκριση που εξασφάλισε στην ενδιάμεση νοκ φάση του Champions League.

Η πρόκριση που εξασφάλισε ο Ολυμπιακός με το διπλό που πέτυχε στην έδρα του Άγιαξ με 2-1 στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» στην τελευταία «στροφή» της League Phase του Europa League και ο Κώστας Νικολακόπουλος αναλύει στους «Galacticos» το πως αυτή επηρέασε τα μεταγραφικά δεδομένα των Πειραιωτών.

Ο ρεπόρτερ των «ερυθρολεύκων» εξήγησε πως αυτή τη στιγμή εκείνοι κοιτούν να ενισχυθούν σε τρεις θέσεις, πέρα από την κίνηση που έγινε με τον Αντρέ Λουίζ για τα εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει την αγορά για σέντερ φορ, έχοντας ξεχωρίσει την περίπτωση του Κλέιτον της Ρίο Άβε, ένα «8αρι» κι ένα στόπερ.

Προφανώς η χθεσινή πρόκριση και τα πιθανά 2 ή και 4, στο θετικό σενάριο, περισσότερα παιχνίδια επιπέδου Champions League και η αίγλη που δίνει το παρουσιάζεται η ομάδα όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται σ' αυτά, έχουν κάνει τους ανθρώπους του συλλόγου να θέλουν εκείνος να εμφανιστεί όσο γίνεται καλύτερος.

