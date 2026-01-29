Επέκταση συμβολαίου για δύο χρόνια για τον 22χρονο γκολκίπερ του ΟΦΗ, Κλίντμαν Λίλο.

Στην ανανέωση του συμβολαίου του με τον ΟΦΗ προχώρησε ο Κλίντμαν Λίλο, ο οποίος θα παραμείνει κάτοικος Ηρακλείου ως το 2029.

Ο 22χρονος τερματοφύλακας που είναι διεθνής με την Κ21 της Αλβανίας αποκτήθηκε τη φετινή σεζόν με ελεύθερη μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό και έχει ικανοποιήσει στις 10 συμμετοχές που έχει πραγματοποιήσει σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την επέκταση τις συνεργασίας τους για ακόμα δύο χρόνια, με τον Λίλο να υπογράφει ως το 2029.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την αναπροσαρμογή του συμβολαίου και την επέκταση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Klidman Lilo, ο οποίος θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τα ασπρόμαυρα ως το 2029.

Ο 23χρονος τερματοφύλακας εντάχθηκε στον ΟΦΗ το περασμένο καλοκαίρι και μέχρι στιγμής έχει υπερασπιστεί την εστία της ομάδας μας σε δέκα αναμετρήσεις, πρωταθλήματος και κυπέλλου, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου».