Το ανησυχητικό δεν είναι (στο πώς ήρθε) το διπλό!

Ο Γιώργος Τσακίρης διαπιστώνει πρόβλημα στην ΑΕΚ του Νίκολιτς μετά τη διακοπή πρωταθλήματος, αναδεικνύει την αξία των νικών και έχει διαιτητικό υστερόγραφο...

Ήταν σπουδαίας σημασίας η κατάκτηση της νίκης για την ΑΕΚ στην Τρίπολη επί του Αστέρα έπειτα από την εμφατική επικράτηση επί του Παναθηναϊκού στην Νέα Φιλαδέλφεια: ειδικά στην οικονομία της κουβέντας για την βαθμολογία, τη συνέχεια και συνέπεια στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και την απογείωση της ψυχολογίας και αυτοπεποίθησης ενόψει της συνέχειας και δη του ντέρμπι που έχει μπροστά του ο Δικέφαλος με αντίπαλο τον Ολυμπιακό! Πραγματικά δεν θα... κλάψουν κιόλας οι φίλοι της Ένωσης επειδή επικράτησαν στην Αρκαδία μιας ομάδας, η οποία καίγεται για πόντους και είχε νέο προπονητή για αυτόν ακριβώς το σκοπό: να τη συμμαζέψει, να της αλλάξει την κατάσταση και να την οδηγήσει ξανά σε επιτυχημένα αποτελέσματα, αλλά κυρίως μακριά από τα χαμηλά πατώματα της σχετικής κατάταξης στην Superleague στα οποία βρίσκεται...

Επίσης προφανώς και ισχύει ότι παίζει και ο αντίπαλος σε αγώνες με τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου: έχουμε συνηθίσει και μάθει στην Ελλάδα να εστιάζουμε στις μεγάλες ομάδες, στο τρόπο παιχνιδιού τους, να αναλύουμε και την παραμικρή λεπτομέρεια με αριθμούς, στατιστική, σε όλα και για όλα τα κομμάτια που προκύπτουν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν πρέπει να προσπερνάμε ότι υπάρχει και ο αντίπαλος! Ειδικά όταν ο συγκεκριμένος έχει ήδη κόψει βαθμούς στον έναν από τους ανταγωνιστές για τον τίτλο (σ.σ.: τον ΠΑΟΚ) και εκεί, την Τρίπολη κοινώς, αναμένεται να παίξει και ο Ολυμπιακός! Αν μη τι άλλο τα παραπάνω, συν την κορυφή που ήταν και το πιο σημαντικό για την ΑΕΚ να βρεθεί εκεί με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στην Αρκαδία, αναδεικνύουν αυτό που σημείωσα στην εκκίνηση του κειμένου μου: τη σπουδαιότητα της κατάκτησης του τρίποντου για την Ένωση στη συγκεκριμένη έδρα!

Στα παραπάνω δε προσθέστε ότι αυτό ήταν ένα ακόμη τρίποντο της ΑΕΚ του Νίκολιτς στην επαρχία και γενικά μακριά από την Νέα Φιλαδέλφεια: ξεκίνημα έγινε στην Λιβαδειά, συνεχίστηκε στην Κρήτη με τον ΟΦΗ, ακολούθησε το Αγρίνιο και ο Παναιτωλικός, για να φτάσουμε στην Τρίπολη και τον Αστέρα με μοναδική γκέλα στην επαρχία στην Λάρισα με την ΑΕΛ. Επίσης δίπλα κατακτήθηκαν έως τώρα (και με αφορμή το τελευταίο εκτός έδρας ματς) σε Κηφισιά και Λεωφόρο, με την Ένωση να γκελάρει σε "Βικελίδης" και να χάνει σε Φάληρο από τον Ολυμπιακό (η μοναδική εκτός έδρας ήττα για την ΑΕΚ έως τώρα στο πρωτάθλημα)! Σωστά ωστόσο αναδεικνύεται από όλους μας το γεγονός ότι οι "κιτρινόμαυροι" έφτασαν σε αυτή τη νίκη, έχοντας προβληματική εικόνα στο δεύτερο 45λεπτο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει και να χρειαστεί ο Στρακόσια να πραγματοποιήσει την απόκρουση ίσως και της χρονιάς (αν και έχουμε πολλή δρόμο μπροστά μας ακόμη).

Ωστόσο το ανησυχητικό δεν είναι το πώς ήρθε το διπλό, πόσο εύκολα, ή πόσο δύσκολα τέλος πάντων, αλλά το γεγονός ότι μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις διακοπές των Χριστουγέννων, η ΑΕΚ δεν έχει καταφέρει να φτάσει τα καλά της στάνταρ, τα οποία τα είδαμε για δυο μήνες περίπου: από αρχές Νοεμβρίου έως και τέλη Δεκεμβρίου... Η ομάδα του Νίκολιτς με τον ερχομό του 2026 και την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, έχει αντιμετωπίσει διαδοχικά τους Άρη εκτός, ΟΦΗ (Κύπελλο) και Παναθηναϊκό εντός, αλλά και τώρα τον Αστέρα Τρίπολης στην Αρκαδία: αν εξαιρέσουμε μικρά χρονικά διαστήματα στα συγκεκριμένα παιχνίδια (15λεπτα κατά κύριο λόγο), όπου η ομάδα του Νίκολιτς απέδωσε καλό ποδόσφαιρο, ακόμη και στην 4αρα επί των "πράσινων" η ΑΕΚ ήταν αποτελεσματική και έπαιξε καλύτερα του αντιπάλου της κυρίως στο δεύτερο 45λεπτο και αποδείχθηκε υπέρ-αρκετό!

Γεγονός που προφανώς έχει εμπεδώσει σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα της Ένωσης και ο ίδιος ο προπονητής της. Ωστόσο το συγκεκριμένο δεδομένο, απογειώνει και την αξία των νικών της ΑΕΚ, μιας και σε έναν μαραθώνιο όπως το πρωτάθλημα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να κερδίζεις όταν δεν διανύεις την καλύτερή σου περίοδο και αφού έχει αποδειχθεί στο χορτάρι πόσο ψηλά στάνταρ αγωνιστικά δύναται να πιάσεις στο χορτάρι. Σημασία άλλωστε έχει για την ομάδα του Νίκολιτς να συνεχίσει στην κορυφή και για να το καταφέρει προέχει το αποτέλεσμα...

Υγ: Η ευκολία με την οποία δέχεται κίτρινες κάρτες η ΑΕΚ μοιάζει έως και ύποπτη... Η Ένωση αριθμεί 48 κίτρινες και έχουμε αναδείξει σε κάθε ματς πόσο λανθασμένα κρίνουν πειθαρχικά την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς που θα έπρεπε τουλάχιστον να μην υπήρχαν καμία δεκαριά (και βάλε) από αυτές: μόνο στην Τρίπολη είδαν ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ την κίτρινη του Ευαγγέλου οι Ρότα και Γιόβιτς, διότι σωστά την αντίκρισαν οι Κοϊτά και Ρέλβας! Πολλοί ήταν μάλιστα εκείνοι που έσπευσαν να σημειώσουν ότι έχει τέσσερα ματς να καλυφθούν οι τέσσερις τιμωρημένοι αλλά προφανώς και δεν γνώριζαν (και καλά έκαναν αφού δεν τους απασχολεί) ότι τα τέσσερα ματς μπροστά για την ΑΕΚ είναι: Ολυμπιακός, Πανσερραϊκός, ΠΑΟΚ και Λεβαδειακός!