Η φανέλα που φορούσε ο Λούκα Γιόβιτς στο ιστορικό καρέ που πέτυχε κόντρα στον Παναθηναϊκό τοποθετήθηκε στο μουσείο της ΑΕΚ.

Ο Λούκα Γιόβιτς πήρε... προσωπικά τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Σέρβος φορ μετά το χατ τρικ στο διπλό της ΑΕΚ στη Λεωφόρο (2-3) πέτυχε καρέ στο θρίαμβο της Νέας Φιλαδέλφειας (4-0) και έφτασε τα επτά γκολ σε δυο ματς κόντρα στους Πράσινους.

Ο 28χρονος επιθετικός είναι ο μοναδικός παίκτης του Δικεφάλου που έχει κάνει... πόκερ τερμάτων σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με το επίτευγμα του να έχει ιστορικό «αποτύπωμα» για την Ένωση.

Σε αυτό το πλαίσιο η φανέλα του Γιόβιτς από το ματς με το Τριφύλλι τοποθετήθηκε στο Μουσείο Ιστορίας τη ΑΕΚ, έχοντας και την υπογραφή του «killer» της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

H ενημέρωση του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ

«Το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα εκθέματα. Για παράδειγμα από αύριο, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν, τη φανέλα με την οποία ο Λούκα Γιόβιτς σημείωσε τέσσερα γκολ στο αθηναϊκό ντέρμπι εναντίον του Παναθηναϊκού της 18.1.2026.

Θυμίζουμε ότι το Μουσείο είναι ανοικτό καθημερινά πλην Δευτέρας, από τις 10:00 ως τις 18:00. Στις ημέρες αγώνων το Μουσείο είναι ανοικτό και το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα με την ώρα έναρξης του αγώνα».

