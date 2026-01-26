Ο εκπρόσωπος του Αντρέ Λουίζ φωτογραφήθηκε με τον μεγαλομέτοχο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Αντρέ Λουίζ βρίσκεται μια ανάσα από την επίσημη ένταξή του στον Ολυμπιακό, έχοντας έρθει σε συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών. Οι «ερυθρόλευκοι» τα έχουν βρει σε όλα με τον 23χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ, ο οποίος αναμένεται να βάλει σύντομα την υπογραφή του και να ολοκληρώσει τυπικά τη μεταγραφή του.

Το deal φαίνεται να βρίσκεται στο τελικό του στάδιο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την παρουσία του ατζέντη του ποδοσφαιριστή, Αντρέ Σόι, στην Ελλάδα. Ο μάνατζερ του Λουίζ προχώρησε μάλιστα σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφία του μαζί με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Σόι έγραψε χαρακτηριστικά: «Σε ευχαριστώ για όλα, κύριε Πρόεδρε», δίνοντας ακόμη ένα σαφές δείγμα ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει και πως απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί και επίσημα η μεταγραφή του Βραζιλιάνου εξτρέμ στους Πειραιώτες.