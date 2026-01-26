Ο Γιώργος Σακελλαρίου εξηγεί στο blog του γιατί το Κύπελλο μοιάζει να είναι το τελευταίο στήριγμα για τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ και πόσο σημαντική είναι η τετράδα.

«Το Κυπελλάκι». Έτσι, το αποκαλούν σχεδόν υποτιμητικά οι οπαδοί το Κύπελλο Ελλάδας. Μόνο που και φέτος αυτός ο τίτλος αποτελεί αποκούμπι για μία μεγάλη ομάδα. Κι αυτή είναι ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ. Το 2024 θυμίζουμε ότι οι πράσινοι με το Κύπελλο κατάφεραν να παίξουν Ευρώπη, γιατί αν το έπαιρνε ο Άρης θα έμεναν εντός συνόρων.

Ναι, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ματς και ένα πρωταθλήματος πριν συγκρουστούν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο στις 4 Φεβρουαρίου. Αλλά έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα είναι κάτι που μπορεί να σώσει τη χρονιά για το τριφύλλι. Καταρχάς είναι ένας τίτλος και οι μεγάλοι σύλλογοι τρέφονται από τους τίτλους. Δεν γίνεται ν' αδιαφορούν, γιατί έτσι ποτίζεται η ηττοπάθεια και η μιζέρια. Επίσης, για όσους λένε «έλα μωρέ θα προλάβει την τετράδα», απλά να θυμίσουμε ότι την τραγική σεζόν 2012-13 ο Παναθηναϊκός τερμάτισε 6ος. Στο -16 από τον τρίτο Αστέρα Τρίπολης και πίσω από Ατρόμητο και ΠΑΣ Γιάννινα. Όταν έχει δει κάποιος αυτό δεν μπορεί να αποκλείσει να δει και κάτι άλλο.

Οι πράσινοι του Ράφα Μπενίτεθ είναι όλο και πιο κοντά στο να υποστούν ένα ιστορικό κάζο. Με ένα μεγάλο μπάτζετ, το μεγαλύτερο των τελευταίων 15 ετών, αν όχι της ιστορίας τους, κινδυνεύουν να τερματίσουν πέμπτοι. Σε προηγούμενο blog εδώ και πολλές μέρες, τονίσαμε ότι ο Παναθηναϊκός πάει να χτίσει για τα επόμενα χρόνια, αλλά κινδυνεύει να υποθηκεύσει το άμεσο μέλλον του με αυτά που κάνει τώρα. Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι να πούμε «σας τα λέγαμε», ούτε να νιώσουμε δικαιωμένοι.

Είναι ν' αντιληφθούν όλοι ότι ο κίνδυνος να μην παίζει Ευρώπη τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός δεν είναι απίθανος. Ο Μπενίτεθ δείχνει να είναι σε περίοδο προετοιμασίας με αυτά που έχει πράξει. Ο σύλλογος κινείται μεταγραφικά λες και είναι στις αρχές Ιουνίου ή τέλος Αυγούστου. Φουλ διαπραγματεύσεις με στόχους σε πολλές θέσεις. Άμυνα, κέντρο, επίθεση. Θα κληθεί ένας προπονητής, όσο έμπειρος κι αν είναι, όπως ο Μπενίτεθ, να βάλει το νέο αίμα στην ομάδα, αλλά ο κίνδυνος να παραμείνει ο Παναθηναϊκός χωρίς αγωνιστική ταυτότητα είναι ορατός και μεγάλος.

Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός την άλλη εβδομάδα θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ και η ρεβάνς θα γίνει στην Τούμπα, στις 11 Φεβρουαρίου. Τρεις μέρες μετά τα ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και Άρης - ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα. Γίνεται αντιληπτό ότι έρχονται δύο καυτές εβδομάδες. Η διαφορά είναι ότι ο Δικέφαλος βρίσκεται γερά στο παιχνίδι για το πρωτάθλημα, είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης, δουλεμένη και παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στη χώρα.

Ο Παναθηναϊκός αν δεν βρεθεί στον τελικό θα ελπίζει να μην το πάρει ο ΟΦΗ. Γιατί αν βγει πέμπτος και το σηκώσουν οι Κρητικοί, τότε ξεχνάει την Ευρώπη! Την ξεχνάει ακόμα κι αν βγει πέμπτος και χάσει από τους Κρητικούς τον τελικό! Είναι απίθανο σε ένα ματς να γίνει αυτό; Να το χάσει από τον Κόντη, με τον οποίο πήρε τον τελευταίο του τίτλο. Αν συμβεί κι αυτό...

Το να πάει ο ΟΦΗ στον τελικό, σε διπλά ματς με τον Λεβαδειακό που είναι καλύτερος κι επίσης πιο δουλεμένη ομάδα, δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Μπορεί να συμβεί. Όπως και το να το πάρουν το τρόπαιο οι Κρητικοί σε έναν τελικό με τον ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς ασφαλώς και θα είναι το φαβορί, αλλά ο τελικός θα γίνει 25 Απριλίου. Μέσα στα playoffs. Ο ΠΑΟΚ θα παλεύει για τον τίτλο και ο ΟΦΗ, λογικά άνετος (σωμένος δηλαδή) θα σκέφτεται ένα ματς. Όλα μπορούν να γίνουν. Στην καμπούρα του Παναθηναϊκού...

Υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να σκέφεται ο Μπενίτεθ, όταν κάνει... πειράματα. Αν ο Παναθηναϊκός υποστεί κάζο και δεν μπει τετράδα ή δεν περάσει τον ΠΑΟΚ, θα παλέψει για το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο με Άρη, Βόλο και η τέταρτη ομάδα που θα συμπληρώσει τα playoffs 5-8 δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι. Η Κηφισιά; Ο Ατρόμητος; Ο ΟΦΗ; Καμία δεν τρομάζει τον Παναθηναϊκό. Αλλά ποιον Παναθηναϊκό; Αυτόν που βλέπουμε ή αυτόν που φαντάζονται όλοι κι ελπίζουν οι φίλοι του ότι θα βελτιωθεί με τις μεταγραφές;

Στα playoffs η διαφορά μειώνεται. Οι ομάδες θα μπουν με τους μισούς βαθμούς. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός θα έμπαινε ισόβαθμος με τον Βόλο (!), στο +2 με τον Άρη και στο +3 με την Κηφισιά. Φανταστείτε ένα τριφύλλι γεμάτο πίεση να πάει στην πρεμιέρα να παίξει στον Άρη. Ή ας υποθέσουμε στον ΟΦΗ που είναι στο -1 από την Κηφισιά τώρα. Και να φέρει ισοπαλία. Δεν λέμε να ηττηθεί. Να κινδυνεύει δηλαδή να μείνει πίσω με το «καλημέρα». Ο κόσμος θα βράζει κι όποιος αντέξει.

Για να είμαστε δίκαιοι επειδή έχει ματς λιγότερο με τον ΟΦΗ ο Παναθηναϊκός, μπορεί και την τέταρτη θέση να πάρει από τον Λεβαδειακό, που έχει δύσκολο πρόγραμμα. Αλλά ποιος εγγυάται, έτσι όπως αποδίδει το τριφύλλι και με βαρύ πρόγραμμα, δύο ημιτελικούς με ΠΑΟΚ, σίγουρα άλλα τρία ματς στην Ευρώπη, ότι μπορεί να αποφύγει το κάζο; Αρκεί η τεράστια φανέλα του;

Όλα τα παραπάνω είναι σενάρια. Αλλά πιθανά. Όχι επιστημονικής φαντασίας. Γι' αυτό κάθε ματς πρέπει ν' αντιμετωπίζεται ως τελικός από τον Μπενίτεθ και τους παίκτες του. Όχι μόνο αυτά με τον ΠΑΟΚ. Κάθε στραβοπάτημα πλέον βάζει σε κίνδυνο το άμεσο μέλλον του Παναθηναϊκού. Και τα εκατομμύρια δεν αλλάζουν την κατάσταση, αν δεν υπάρχει πλάνο, υπομονή, επιμονή και συσπείρωση.

ΥΓ.: Το Κύπελλο δίνει εισιτήριο για τα playoffs του Europa League. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρη συμμετοχή δηλαδή σε League Phase έστω του Conference. Οπότε είναι μεγάλος στόχος κι ας είναι «Κυπελλάκι». Διότι ο Μπενίτεθ, όπως και όλοι, μπορεί να ξεκίνησε από τα χαμηλά, αλλά εκεί που μεγαλούργησε δεν ήξερε τι σημαίνει να παίζει 2-3 προκριματικούς το καλοκαίρι. Κι ένας αποκλεισμός να τον στείλει αντί για Ευρώπη... Νευροκόπι.

ΥΓ.1: Ο Ράφα Μπενίτεθ με τη διοίκηση χτίζουν... Αλλά αν μείνει εκτός Ευρώπης ή χάσει έναν τελικό από Λεβαδειακό ή ΟΦΗ, είναι βέβαιο ότι θα μείνει το καλοκαίρι αυτός που ξεκίνησε το χτίσιμο μερικούς μήνες πριν;

ΥΓ.2: Αυτό που δεν μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά είναι αν ο Παναθηναϊκός έχει κάκιστο ρόστερ για υψηλούς στόχους, ή οι παίκτες έχουν παρασυρθεί στη γενική μετριότητα της ομάδας. Κενά έχει σε διάφορες θέσεις. Δεδομένα. Αλλά σ' αυτές που θεωρητικά δεν υπάρχουν κενά, είναι όλοι σίγουροι ότι έχουν ποιότητα οι ποδοσφαιριστές; Είναι αντάξιοι του μεγέθους του Παναθηναϊκού; Ή, δεν αποδίδουν γιατί δεν τραβάει όλη η ομάδα;

Σ' έναν Παναθηναϊκό κανονικό, θα φαινόταν ποιοι δεν χωράνε. Θ' αναφέρουμε μόνο ένα όνομα. Αν μπει τώρα ο Ταμπόρδα, δεν κάνει γενικά ή δεν κάνει επειδή είναι έτσι ο Παναθηναϊκός; Αυτό είναι ένα πρόβλημα που ίσως και ο Μπενίτεθ να μην είναι σε θέση να το απαντήσει.