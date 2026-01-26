Ο Μορέτο ανέφερε πως ο Καλάμπρια θα μπορούσε να επιστρέψει στην Ιταλία

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο Ντάβιντε Καλάμπρια δεν αποκλείεται να επιστρέψει στην Ιταλία στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο που καταπιάνεται συνήθως με μεταγραφικά θέματα αναφέρθηκε στο μέλλον του Ντάβιντε Καλάμπρια στον Παναθηναϊκό τονίζοντας πως η συνεργασία τους είναι πιθανό να μην συνεχιστεί μετά το τρέχον μεταγραφικό παράθυρο.

Πιο συγκεκριμένα ο Ιταλός ρεπόρτερ τόνισε πως ο 29χρονος Ιταλός δεξιός μπακ, που πήγε στους «πρασίνους» μόλις το περασμένο καλοκαίρι ως ελεύθερος από την Μίλαν, θα μπορούσε να επιστρέψει στην Ιταλία στην τελευταία εβδομάδα του μεταγραφικού παραθύρου.

Υπάρχουν μερικές ομάδες που θα ήθελαν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους και να τον φέρουν πίσω στην Serie A.

Davide Calabria, ex capitano del Milan, oggi al Panathinaikos, potrebbe tornare in Italia in quest'ultima settimana di mercato. Ci potrebbero essere delle piste italiane che lo riporterebbero a giocare nella nostra Serie A@MatteMoretto pic.twitter.com/HmOANAM4fo January 26, 2026

Τη φετινή σεζόν ο Ντάβιντε Καλάμπρια έχει πραγματοποιήσει 21 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ σε περισσότερα από 1.500 λεπτά. Να σημειωθεί πως στα τέλη Δεκεμβρίου υπήρχε αντίστοιχο δημοσίευμα από άλλο Ιταλό δημοσιογράφο που ανέφερε συγκεκριμένα τις Φιορεντίνα και Λάτσιο.