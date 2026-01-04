Ο Γιώργος Σακελλαρίου γράφει στο blog του για τη σωστή κίνηση του Παναθηναϊκού να χτίσει για τη νέα σεζόν, αλλά θα την υποθηκεύσει αν αδιαφορήσει γι' αυτήν που τρέχει.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε μία σεζόν με όνειρα, έχει αποτύχει στον μεγάλο στόχο και πλέον με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο και νέα στελέχη στην ομάδα, Μπαλντίνι, Κορόνα, Κοτσόλης, προχωράει και μπροστά του υπάρχουν δύο δρόμοι.

Ο ένας είναι ανηφορικός, με στόχο να μπορέσει να διεκδικήσει την επόμενη σεζόν αυτό που τον καίει και που την τρέχουσα σεζόν έχει δείξει να το έχει ξεχάσει από νωρίς. Το πρωτάθλημα. Ο άλλος δρόμος οδηγεί σε έναν γκρεμό...

Το ανέφερε και ο Νίκος Αθανασίου στο blog του. Τόσες αλλαγές τον Ιανουάριο όχι μόνο δεν συνηθίζονται, αλλά δεν είναι και επιθυμητές. Όταν, βέβαια, μία ομάδα έχει τεράστια οικονομικά ζητήματα, χρειάζεται ένα... σοκ. Να ξεριζωθεί η ηττοπάθεια. Είναι οι αλλαγές που θα γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση; Έχουν έρθει Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάβες και σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπάρχουν κινήσεις για δύο εξτρέμ, χαφ και αριστερό μπακ. Το αν θα γίνει προσπάθεια και για φορ μετά τον νέο τραυματισμό του Ντέσερς θα φανεί. Οι ειδικοί, ο Μπενίτεθ και τα στελέχη της ΠΑΕ, πάντως, γι' αυτό τις κάνουν τις αλλαγές, για να προκαλέσουν ένα σοκ και να ξεκινήσουν να τρέχουν φέτος για να τερματίσουν πρώτοι του χρόνου. Εισηγούνται, λοιπόν, σε αυτόν που πληρώνει, στον Γιάννη Αλαφούζο.

Ο Παναθηναϊκός, πάντως, η διοίκησή του δηλαδή, δείχνει από πολύ νωρίς να θεωρεί χαμένη τη φετινή χρονιά. Και προχωράει στις σαρωτικές αλλαγές για να χτίσει για του χρόνου. Θα πρέπει, όμως, να συνειδητοποιήσουν, αν δεν το έχουν κάνει, ότι η τρέχουσα περίοδος είναι εξίσου σημαντική. Είναι το θεμέλιο για την επόμενη. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός πέσει στον γκρεμό τα πράγματα θα είναι άσχημα το καλοκαίρι. Δεν θα μπορεί να βρει αυτό το κλαδί που βλέπουμε στις ταινίες για να σκαρφαλώσει.

Κανείς δεν πιστεύει ότι το τριφύλλι μπορεί να μείνει εκτός των playoffs από Λεβαδειακό ή Βόλο. Αλλά όταν φεύγει ο Τετέ που είναι από τους πλέον ποιοτικούς σου παίκτες κι ας μην έκανε την τεράστια διαφορά φέτος, όταν έχεις μήνες εκτός έναν ακριβοπληρωμένο παίκτη όπως ο Πελίστρι, όταν τραυματίζεται σοβαρά και πάλι ο βασικός σου φορ ο Ντέσερς, τα σημάδια δεν είναι καλά. Προσωπικά δεν αποκλείω το κάζο. Να μείνει ο Παναθηναϊκός εκτός playoffs.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ο Παναθηναϊκός με όλα αυτά τα αγωνιστικά θέματα που έχει, θα παίξει δύο ματς στη League Phase του Europa League κι έτσι όπως έχει η κατάσταση κι ακόμα δύο για τα playoffs της διοργάνωσης. Στις 14 του μήνα έχει Κύπελλο με Άρη ή Παναιτωλικό, στις 18 έχει ντέρμπι με την ΑΕΚ εκτός και μετά αν βρεθεί στα ημιτελικά του Κυπέλλου, θα έχει και δύο ματς με τον ΠΑΟΚ ή τρία παιχνίδια με τον Ολυμπιακό σε μία εβδομάδα! Διότι εκτός από το Κύπελλο υπάρχει προγραμματισμένο για τις 8/2 και το ματς πρωταθλήματος στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Έτσι, όπως είναι τώρα η ομάδα, με τους Τετέ, Ντέσερς εκτός, αυτούς που θα έρθουν που προφανώς θα θέλουν χρόνο προσαρμογής, μπορεί ν' αντέξει τέτοιο πρόγραμμα; Θα αντέξουν όλοι την πίεση; Θα μπορέσει να γίνει ομάδα με τόσες αλλαγές και να βγει το πλάνο του Μπενίτεθ; Τη στιγμή που ο Λεβαδειακός και ο Βόλος θα έχουν λιγότερα ματς; Φυσικά δεν έχουν τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ούτε στο ελάχιστο, αλλά δεν έχουν και πίεση. Τώρα όπως είναι τα πράγματα ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι μπορεί να πάει στη Λιβαδειά για τελικό εισόδου στα playoffs...

Ο Παναθηναϊκός στο εξής σε κάθε στόχο που θα παραμένει εντός, θα φορτίζει τη μπαταρία της αντοχής και παράλληλα θα χτίζει. Κάθε στραβοπάτημα, αντίθετα, θα είναι αλάτι στις πληγές του. Μην ξεχνάμε επίσης και κάτι πολύ σημαντικό. Ο Ράφα Μπενίτεθ και οι παίκτες του δεν θα πρέπει να υποτιμήσουν το Κύπελλο. Εκτός του ότι είναι ένας τίτλος, σε οδηγεί στο Europa League. Άρα, έχεις ένα κανονάκι το καλοκαίρι.

Η ομάδα όπως είναι τώρα, πάει καρφί για Conference League. Τι σημαίνει αυτό; Το καλοκαίρι που δουλεύεις για να χτίσεις, ενώ δεν θα είσαι 100% έτοιμος, αφού θα υπάρξουν κι άλλες αλλαγές, πιθανότατα όσες και τον Γενάρη - ειδικά αν η ομάδα έχει αποτύχει πλήρως σε όλους τους στόχους - παίζεις ματς που ένας αποκλεισμός θα σ' αφήνει εκτός Ευρώπης, τότε ξεκινάς πάλι μία σεζόν με τις χειρότερες συνθήκες. Αγωνιστικά γιατί θα έχεις ένα ακριβό, λογικά, ρόστερ για δύο πλέον διοργανώσεις και οικονομικά, γιατί θα δημιουργηθεί τρύπα.

Ο Μπενίτεθ και τα στελέχη της ΠΑΕ οφείλουν να μην θεωρούν την τρέχουσα σεζόν απλά μεταβατική για την επόμενη. Πρέπει να την πάρουν πολύ σοβαρά κι ας φαίνεται χαμένη. Ο Μπενίτεθ δεν έχει μάθει στις ομάδες που ήταν να παίζει καλοκαιριάτικα αγώνες επιβίωσης... Γι' αυτό και οι επιλογές που θα γίνουν θα πρέπει να είναι τέτοιες που να μην υπάρχουν κενά στο ρόστερ. Να έρθουν ποιοτικοί και διψασμένοι παίκτες που θα γυρίσουν από φέτος το κλίμα. Που θα παίρνουν νίκες και προκρίσεις. Πρέπει να έρθουν άμεσα. Αν έρθουν τέλος Γενάρη δεν έχει νόημα.

Το είχα τονίσει και σε προηγούμενο blog. Ο Παναθηναϊκός με την πορεία που έχει, κινδυνεύει να δει τον Μπενίτεθ να χάνει κάθε κίνητρο. Αλλιώς είχε μάθει ο Ισπανός τεχνικός και πάντα υπάρχει η ανησυχία μήπως χάσει τη φλόγα του. Θέλει να πετύχει στον Παναθηναϊκό, αλλά με τόσα που κατέκτησε δεν έχει ν' αποδείξει και τίποτα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Γι' αυτό διαφωνώ και με τη νοοτροπία που φαίνεται να υπάρχει, όπως αποτυπώθηκε στη συνέντευξη του Μπενίτεθ στην Ιταλία: «Είναι ένα πρότζεκτ 2.5 ετών. Κανείς δεν μου ζητάει να κερδίσω άμεσα. Ο στόχος είναι να χτίσουμε και να κάνουμε την ομάδα ξανά ανταγωνιστική. Δεν ξέρω αν αυτό θα πάρει μήνες ή χρόνο, αλλά θα πετύχουμε». Αυτό είπε ο 65χρονος Ισπανός.

Ναι, είναι ευχάριστο να τον ακούς να δηλώνει αισιόδοξος. Αλλά τι εννοεί «κανείς δεν μου ζητάει να κερδίσω κάτι άμεσα»; Εξήγησα νωρίτερα, ότι ο Παναθηναϊκός κάνει, σωστά, για να μην παρεξηγηθώ, κινήσεις για να χτίσει, αλλά αν δεν παίρνει νίκες υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να υποθηκεύσει και την επόμενη χρονιά. Κι αυτό ενδεχομένως να σημάνει πάλι πρόωρη αλλαγή πρότζεκτ...



