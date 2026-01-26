Χωρίς σταθερό μοντέλο παιχνιδιού, η ζωή του Παναθηναϊκού δύσκολα θα γίνει καλύτερη

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για μία ομάδα που από παιχνίδι σε παιχνίδι παρουσιάζεται διαφορετική, χειρότερη και με αριθμούς που προβληματίζουν για την επιθετική και ανασταλτική της λειτουργία.

Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε, ώστε να έχουμε και ένα σοβαρό μέτρο σύγκρισης και μια ισορροπία: Όταν ο Παναθηναϊκός μπήκε στη διαδικασία να προσλάβει τον Ράφα Μπενίτεθ, το έκανε με την προοπτική να χτίσει μία ομάδα για τα επόμενα χρόνια, να ξανακάνει το σύνολο ανταγωνιστικό και να πετύχει τους εφικτούς στόχους που υπήρχαν στη τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Κανείς και θα ήταν λάθος, δεν ζήτησε από τον Ισπανό προπονητή να κάνει τον μάγο και να οδηγήσει από την πρώτη χρονιά τον σύλλογο στο πρωτάθλημα, παρότι ανέλαβε με ματς λιγότερο στο -8, θεωρητικά στο -5 και άλλες χρονιές, αντίστοιχες διαφορές είχαν καλυφθεί. Ακόμη και πέρσι από τον Ρουί Βιτόρια ή παλαιότερα από τον Σέρχιο Μαρκαριάν.

Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε part2: Μακριά από τούτη την γωνιά τα βιαστικά συμπεράσματα περί επάρκειας ή μη, μακριά από εμάς η ισοπέδωση που ανθίζει σε τέτοιες καταστάσεις στην ποδοσφαιρική Ελλάδα. Το μόνο που προσπαθούμε είναι η καταγραφή της μέχρι τώρα πραγματικότητας όχι ως κριτήριο το ''γιατί δεν γίνονται μαγικά'' αλλά το γιατί ο σύλλογος κινδυνεύει να μείνει εκτός τετράδας.

Επιστρέφοντας επί του θέματος.

Η απαίτηση για ''χτίσιμο'', βέβαια, δεν μπορεί να αφαιρεί σε καμία περίπτωση την απαίτηση για βελτίωση, πρόοδο, εξέλιξη και ανταγωνιστικότητα στο φετινό πρωτάθλημα. Αν τρεις μήνες πριν έμπαινε στο τραπέζι η σημερινή πραγματικότητα ως ερώτημα, ποια θα ήταν η απάντηση; Ποιο θα ήταν το ερώτημα; ''Αν τρεις μήνες μετά την πρόσληψη του πιο ακριβού προπονητή ever, το Τριφύλλι ήταν στο -18 από την κορυφή και στο -9 από την τέταρτη θέση, αντιμετωπίζοντας κατάματα την ξεφτίλα του 5-8, θα ήσασταν ικανοποιημένοι'; Είναι άλλο πράγμα το δεν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα με ένα ρόστερ που είχε μεγάλα κενά από το καλοκαίρι συγκριτικά με τον περσινό του εαυτό και άλλο πράγμα αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής, κάτι που οδηγεί σε ποδοσφαιρική ιστορική ντροπή, διότι τέτοια θα είναι αν ο Παναθηναϊκός δεν προλάβει το τρένο της τετράδας, με το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του.

Χωρίς σταθερό μοντέλο παιχνιδιού

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία ολικής αναδόμησης και δεν είμαστε στο καλοκαίρι αλλά στον Ιανουάριο, ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι βασικό: Είναι ένα ποδοσφαιρικό σύνολο που έχει ταλαιπωρηθεί άπειρα από τις αλλαγές προπονητών. Έξι τα τελευταία δύο χρόνια, εντελώς διαφορετικές φιλοσοφίες, καμία συνέπεια και συνέχεια. Πράγματα για τα οποία, προφανώς δεν έχει καμία ευθύνη ο Ράφα Μπενίτεθ.

Το ζήτημα για το Τριφύλλι των τελευταίων τριών μηνών είναι πως ο Ισπανός κόουτς δεν έχει καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο παιχνιδιού. Από παιχνίδι σε παιχνίδι, παρουσιάζει και έναν διαφορετικό Παναθηναϊκό. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη ξεκάθαρης αγωνιστικής ταυτότητας, πάνω στην οποία θα μπορούσε σιγά σιγά να προσθέτει πράγματα και ατομική ποιότητα μέσα από τις μεταγραφές, ώστε να εμφανίζει αγωνιστική βελτίωση και πρόοδο.

Δεν είναι μόνο η συνεχής αλλαγή στις διατάξεις, είναι πολύ περισσότερο οι βασικές αρχές με και χωρίς την μπάλα που από παιχνίδι σε παιχνίδι διαφοροποιούνται, είναι οι ρόλοι που αλλάζουν, τα μέτρα, η συμπεριφορά, η φιλοσοφία.

Τούτο δεν συμβαίνει επειδή ο προπονητής θεωρεί πως βρίσκεται σε περίοδο προετοιμασίας. Σε καμία περίπτωση. Είναι πανέξυπνος άνθρωπος, πολύπειρος και κανείς από τον σύλλογο δεν του έδωσε ως... καμμένη αυτή την σεζόν.

Ψάχνοντας, όμως, το ιδανικό με ένα ρόστερ που πονάει πάρα πολύ στη μεσαία γραμμή και που έχει ταλαιπωρηθεί από τις πολλές αλλαγές στον πάγκο, έχει αφαιρέσει από το σύνολο την δυνατότητα να αποκτήσει ένα μοντέλο παιχνιδιού, το οποίο θα αφομοιωθεί και θα κάνει τον Παναθηναϊκό ένα γκρουπ που θα ξέρει τι ζητά μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Δεν είναι αποδοτική αυτή η συνθήκη.

Οι αριθμοί που προβληματίζουν

Πάμε και στους δείκτες απόδοσης του Παναθηναϊκού στα έντεκα παιχνίδια πρωταθλήματος επί των ημερών του Μπενίτεθ. Κάθε ομάδα για να έχει ένα μέτρο σύγκρισης θα πρέπει να μπαίνει στην ίδια ζυγαριά με τον πρότερο εαυτό της. Εδώ δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιος, καθώς οι συνεχείς αλλαγές προπονητών στον σύλλογο, δεν έχουν εμφανίσει μια ξεκάθαρη έκδοση.

Για να έχουμε, όμως, ένα μέτρο σύγκρισης, θα δούμε τι κάνουν οι τρεις διεκδικητές του τίτλου, ομάδες που έχουν είτε προπονητές αρκετά χρόνια(Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ), είτε προπονητή από το καλοκαίρι(ΑΕΚ) και ξεκάθαρα αγωνιστικά μοντέλα.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, ανά παιχνίδι δημιουργεί 1.49xGoals. Μία επίδοση μέτρια για ομάδα πρωταθλητισμού. Ο Ολυμπιακός είναι στο 2.12, η ΑΕΚ στο 1.98, ο ΠΑΟΚ στο 1.93 και ο Λεβαδειακός στο 1.78.

Ειδικά στα τρία τελευταία εκτός έδρας ματς, οι ''πράσινοι'' είχαν κάκιστη παραγωγή φάσεων. 0.48xGoals με την ΑΕΚ, 0.4 με τον ΠΑΟΚ, 0.5 με τον Ατρόμητο. Μηδέν γκολ σε τρία ματς.

Το πολύ μεγάλο πρόβλημα, όμως, εντοπίζεται στο ανασταλτικό κομμάτι, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός δέχεται ανά παιχνίδι 1.3xGoals! Επίδοση που παραπέμπει σε ομάδα των χαμηλών στρωμάτων της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός είναι στο 0.52, η ΑΕΚ στο 0.68, σούπερ επιδόσεις, ο ΠΑΟΚ όχι και τόσο καλός στο 0.98xGagainst ανά παιχνίδι.