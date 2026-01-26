Ο ΟΦΗ αποδέχθηκε το αίτημα του Λεβαδειακού για 300 εισιτήρια φιλοξενούμενων, για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

ΟΦΗ και Λεβαδειακός... ζουν και αναπνέουν για τις μεταξύ τους «μάχες» στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Από τη μία οι Κρητικοί θέλουν να βρεθούν στο «ραντεβού» του ΟΑΚΑ για δεύτερη διαδοχική χρονιά και από την πλευρά της η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έχει την απόλυτη πρόκληση να προκριθεί στον πρώτο τελικό στην ιστορία του συλλόγου.

Τη Δευτέρα (26/1) πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη ασφαλείας για τον πρώτο ημιτελικό των δυο ομάδων, στο Παγκρήτιο Στάδιο (4/2). Οι Βοιωτοί ζήτησαν 300 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων τους και οι Κρητικοί αποδέχθηκαν το αίτημα, όπως άλλωστε κάνουν σε κάθε σχετικό αίτημα φιλοξενούμενων.

Σε δεύτερο χρόνο θα γίνει νέα σύσκεψη ασφαλείας για τη ρεβάνς της Λιβαδειάς (11/2), από την οποία θα προκύψει πόσοι Ομιλίτες θα βρεθούν στο «Λάμπρος Κατσώνης».

Θυμίζουμε πως η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στον τελικό της 25ης Απριλίου το νικητή των διπλών αναμετρήσεων μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.