Η UEFA έκανε ειδική αναφορά στον αρχισκόρερ της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος έχει 9 γκολ στα τελευταία 12 παιχνίδια του με τα κιτρινόμαυρα.

Λούκα Γιόβιτς... λαμπρός, οδηγεί την ΑΕΚ.O Σέρβος φορ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και έχει «υπογράψει» τα δυο τρίποντα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς στο 2026, με το καρέ που πέτυχε κόντρα στον Παναθηναϊκό και με τη νικητήρια γκολάρα που έβαλε στην έδρα του Αστέρα AKTOR.

Η UEFA με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Conference League έκανε ένα... appreciation post για τον διεθνή striker, καθώς έγραψε: «Ο Λούκα Γιόβιτς έχει 12 γκολ στα 9 τελευταία του παιχνίδια με την ΑΕΚ».

Σε 28 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος ο 28χρονος επιθετικός έχει 16 γκολ και 1 ασίστ, ενώ όπως αναφέρει η Λίγκα τα 12 γκολ του 17 παιχνίδια πρωταθλήματoς είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην ιστορία των Κιτρινόμαυρων στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η σχετική αναφορά της Super League για τον Γιόβιτς

«Ο Λούκα Γιόβιτς, το Σάββατο (24/01/2026), σημείωσε το δωδέκατό του τέρμα σε 17 αναμετρήσεις στη Super League και πλέον κατέχει και εκείνος την τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην ιστορία των Κιτρινόμαυρων στην Α’ Εθνική/Super League.

Ο επιθετικός της ΑΕΚ σημείωσε την καλύτερη επίδοση των τελευταίων χρόνων, μετά τον Ίσμαελ Μπλάνκο τη σεζόν 2007-08, όταν είχε πετύχει 13 τέρματα στα πρώτα 17 παιχνίδια του στο πρωτάθλημα.

Το απόλυτο ρεκόρ ανήκει στον Χένρικ Νίλσεν, ο οποίος τη σεζόν 1987-88 σημείωσε 16 τέρματα στα πρώτα του 17 παιχνίδια με τα χρώματα της ΑΕΚ.

Με 12 γκολ σε 17 αναμετρήσεις πρωταθλήματος είχαν ξεκινήσει την καριέρα τους με τα Κιτρινόμαυρα και οι Κώστας Παπαγεωργίου (1963-64) και Ντανιέλ Μπατίστα (1989-90).

Στα 11 τέρματα σε 17 αναμετρήσεις βρίσκονται οι Βασίλης Δημητριάδης (1991-92) και Ντέμης Νικολαΐδης (1996-97).

Με 10 γκολ στα πρώτα του 17 παιχνίδια με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα ξεκίνησε ο Θωμάς Μαύρος (1976-77), ενώ με 9 ήταν οι Μίμης Παπαϊωάννου (1962-63), Κώστας Νικολαΐδης (1965-66), Βάλτερ Βάγκνερ (1974-75), Χρήστος Κωστής (1995-96) και Νίκος Λυμπερόπουλος (2003-04)».