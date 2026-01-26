Σβαμπ: «Μου λείπουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ»

Ο Στέφαν Σβαμπ αναφέρθηκε στην πορεία του στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ, μιλώντας για το τι αναμνήσεις έχει και τι του έχει λείψει περισσότερο.

Ο Στέφαν Σβαμπ αποτέλεσε ένα ποδοσφαιριστή που οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να ξεχάσουν και όπως όλα δείχνουν, ούτε ο ίδιος τους έχει ξεχάσει, κάτι που παραδέχθηκε σε συνέντευξη που έκανε.

Τι του λείπει περισσότερο από την Ελλάδα: «Μου λείπει η ευκολία της ζωής στην Ελλάδα και οι άνθρωποι της. Ειδικά μου λείπουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Όλοι ξέρουν τι σημαίνει να παίζεις για τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Ήμουν τυχερός σε αυτά τα 5 χρόνια μου στην Ελλάδα να έχουμε μεγάλες επιτυχίες με την ομάδα οπότε λαμβάναμε και μεγάλη αγάπη από τους οπαδούς. Μου λείπει αυτή η αίσθηση της κοινότητας, να έρχονται να μου μιλάνε στα εστιατόρια οι οπαδοί του ΠΑΟΚ».

Το σοκ της μετακόμισης στην Ελλάδα και οι διαφορές των οπαδών συγκριτικά με Αυστρία: «Είχα μια καλή αρχή στον ΠΑΟΚ! Αυτό που παρατήρησα κατευθείαν ήταν ότι οι φίλαθλοι είναι διαφορετικοί από την Αυστρία. Στη Βιέννη οι οπαδοί των δύο μεγάλων ομάδων είναι φανατικοί αλλά όχι τόσο εκδηλωτικοί όσο στην Ελλάδα! Πιστεύω ότι έχει να κάνει με τον ελληνικό τρόπο ζωής, υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί οπότε οι άνθρωποι εκδηλώνουν τα συναισθήματα τους πιο εύκολα! Στην Αυστρία ή τη Γερμανία αν έχεις την ίδια συμπεριφορά ως οπαδός, τιμωρείσαι!»

Για την αντιμετώπιση των Ελλήνων φιλάθλων στους ξένους παίκτες: «Έχει να κάνει με τα συναισθήματα όπως είπα πριν. Στην Ελλάδα αν είσαι ξένος παίκτης και αποδίδεις καλά, σε αντιμετωπίζουν σαν "βασιλιά"! Εάν όμως παίζεις άσχημα σε λένε τουρίστα! Στην Αυστρία εάν δεν παίζεις καλά απλά θα δεχθείς κριτική, δεν θα σου φωνάξουν, δεν θα αντιδράσουν υπερβολικά. Στη Βιέννη σε αναγνωρίζουν έξω και σου μιλάνε αλλά περισσότερο σε συνοικίες κοντά στο γήπεδο, στο κέντρο της πόλης σε αφήνουν ήσυχο. Αντίθετα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε σταματούν συνέχεια! Όταν με επισκέπτονταν φίλοι μου από την Αυστρία μου έλεγαν "τι συμβαίνει εδώ; Όλοι πια σε αναγνωρίζουν στην πόλη;". Αυτό δείχνει τη σημασία που έχει ο ΠΑΟΚ για την πόλη της Θεσσαλονίκης!»

Για τους τίτλους που κατέκτησε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ: «Το 2020 κερδίσαμε το Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ αλλά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού δεν μπόρεσα να το χαρώ όσο ήθελα, μπορούσα μόνο να φανταστώ πως θα ήταν αν υπήρχε και κόσμος να πανηγυρίζει μαζί μας! Το 2024 με το πρωτάθλημα, ήταν διαφορετικά! Παίζαμε στην έδρα του Άρη, όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ήθελαν πολύ να συμβεί αλλά όλοι καταλάβαιναν τη δυσκολία! Κανείς δεν μπορούσε να κοιμηθεί την προηγούμενη ημέρα και υπήρχε μεγάλο άγχος την εβδομάδα του αγώνα. Ωστόσο, είχαμε πολλούς ποδοσφαιριστές που είχαν κερδίσει τίτλους στο παρελθόν και ήξεραν από τέτοιες καταστάσεις. Τελικά κερδίσαμε το ντέρμπι και τον τίτλο! Αυτό που ακολούθησε τις επόμενες ημέρες αλλά και ολόκληρο το επόμενο καλοκαίρι ήταν απίστευτο: παντού στη Θεσσαλονίκη με σταματούσαν και μου έλεγαν "Στέφαν σε ευχαριστούμε"! Ήταν το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής μας!»

Για το «αντίο» στον ΠΑΟΚ που είναι «εις το επανιδείν»: «Την τελευταία μου σεζόν στον ΠΑΟΚ δεν ήταν ξεκάθαρο αν θα παραμείνω ή εάν θα αποχωρήσω. Όταν πάρθηκε τελικά η απόφαση να μην συνεχίσουμε μαζί είχα ένα ωραίο αποχαιρετισμό με τους οπαδούς, ήταν και η όμορφη στιγμή του Βιεϊρίνια που "κρέμασε" τα παπούτσια του. Αλλά δεν θέλω να πω ότι είναι ένα "αντίο", περισσότερο ένα "θα τα ξαναπούμε" γιατί έχω φίλους στη Θεσσαλονίκη, ενημερώνομαι για τι γίνεται στην ομάδα. Η πτήση για Θεσσαλονίκη από Βιέννη ή από Μόναχο δεν είναι μακρινή και εννοείται ότι θα επιστρέφω στην Τούμπα για να δω αγώνες!»