Κεντζιόρα: «Θρύλος ο Λουτσέσκου, θα ήταν υπέροχο να φτάσουμε στον τελικό του Europa League»

Ο Τόμας Κεντζιόρα αναφέρθηκε στην παρουσία του στον ΠΑΟΚ και στάθηκε στους στόχους της φετινής σεζόν αλλά και την ατμόσφαιρα στην Τούμπα.

Ο Τόμας Κεντζιόρα παραχώρησε συνέντευξη στο πολωνικό «Łączy nas piłka», το οποίο βρέθηκε στην Τούμπα για τον αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπέτις.

Ο έμπειρος στόπερ μίλησε για τους στόχους της φετινής σεζόν, την ατμόσφαιρα στην Τούμπα αλλά και την παρουσία του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Για τους στόχους του ΠΑΟΚ στο Europa League:

«Θα κάνουμε τα πάντα και πιστεύω πως μπορούμε να χτυπήσουμε την οχτάδα. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται, πολλές ομάδες είναι κοντά, ενώ μετράει και κάθε γκολ που βάζεις. Για παράδειγμα, πέρσι προκριθήκαμε στα playoffs με 10 βαθμούς. Τότε έπαιξε ρόλο η νίκη μας επί της Φερεντσβάρος με 5-0, φέτος κερδίσαμε τη Γιουνγκ Μπόις με 4-0».

Για τους συνεχόμενους αγώνες:

«Είναι ωραίο. Εγώ είμαι συνηθισμένος, γιατί τόσα χρόνια παίζω με αυτό τον τρόπο, να έχουμε δηλαδή αγώνες κάθε τρεις – τέσσερις ημέρες. Είχαμε ένα μικρό διάλλειμα για τα Χριστούγεννα και επιστρέψαμε στις 28 Δεκεμβρίου, έκτοτε δεν έχουμε σταματήσει. Είναι ωραία όμως, γιατί δεν έχουμε χειμερινή προετοιμασία».

Για το πότε γεμίζει η Τούμπα:

«Όταν το παιχνίδι είναι ντέρμπι, το γήπεδο είναι πάντα γεμάτο. Με τις ομάδες της Αθήνας, όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, είναι πάντα sold out. Στο ματς με τον Άρη επίσης».

Για το αν οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι ικανοποιημένοι από την ομάδα σε αυτό το σημείο της σεζόν:

«Ξέρετε πώς είναι, η Ελλάδα έχει αυτό το πράγμα, ότι όταν κερδίζεις είσαι βασιλιάς και όταν στραβώσει κάτι, είσαι κάτω από το έδαφος. Έτσι λειτουργεί εδώ. Στα ντέρμπι είμαστε δυνατοί πάντως. Δυστυχώς χάσαμε βαθμούς με μικρότερες ομάδες, όπως ο Ατρόμητος ή ο Αστέρας Τρίπολης, αλλά είμαστε στην πρώτη θέση του πίνακα . Φυσικά, ο Ολυμπιακός έχει έναν αγώνα λιγότερο».

Για την έως τώρα πορεία του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα:

«Νομίζω ότι φέτος είμαστε πραγματικά δυνατοί και τώρα τώρα έρχονται οι κρίσιμοι μήνες αυτής της σεζόν. Γιατί μπορείς να παίζεις μέτρια στη μισή σεζόν, δηλαδή στο 70%, και στο τέλος να είσαι ο καλύτερος και να κερδίσεις το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα πάντα κρίνεται στα τελευταία 10 ματς. Στην Ελλάδα υπάρχουν τα πλέι οφ, οι τέσσερις πρώτοι παίζουν μεταξύ τους, οπότε όλα μπορούν να ανατραπούν. Γι’ αυτό, μέχρι το τέλος πρέπει να είσαι πολύ κοντά, πριν τους αγώνες της τελικής ευθείας, να βρίσκεσαι στην pole position».

Για το Κύπελλο και το Europa League:

«Φέτος ελπίζω ότι θα παίξουμε στο Κύπελλο μέχρι το τέλος, γιατί ο τελικός είναι, νομίζω, τον Απρίλιο, και στην Ευρώπη θέλουμε να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο μακριά, γιατί ο τελικός είναι εδώ κοντά, στην ουσία, στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε θα ήταν πραγματικά κάτι τρομερό για μας. Θα δούμε…».

Για την ατμόσφαιρα της Τούμπας:

«Είναι φωτιά, είναι φωτιά. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε, η ατμόσφαιρα είναι φοβερή. Οι Έλληνες είναι πολύ εκρηκτικοί, άρα το ματς θα είναι σίγουρα συναρπαστικό».

Για το παιχνίδι με τη Μπέτις:

«Το πρώτο ημίχρονο ήταν για ισοπαλία, κλασικό 0-0. Στο δεύτερο ήμασταν καλύτεροι. Πετύχαμε δύο γκολ και ένα γκολ που ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ. Είχα και εγώ μία κεφαλιά στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσα να σκοράρω. Ήταν πραγματικά μία πολύ καλή κεφαλιά. Έπρεπε να σκοράρω, εάν το έκανα θα έτρεχα στην κάμερα κατευθείαν».

Για τις προοπτικές απευθείας πρόκρισης στους «16»:

«Το έχουμε ήδη συζητήσει μεταξύ μας, ότι αν καταφέρουμε να πάρουμε βαθμούς στη Λιόν, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μπούμε στην πρώτη οκτάδα, να αποφύγουμε τα πλέι οφ και να βρεθούμε κατευθείαν στους “16”. Θα ήταν πραγματικά κάτι μεγάλο για μας. Αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε καλά, τώρα έχουμε δύο μέρες ρεπό, θα ξεκουραστούμε λίγο, και από την Κυριακή αρχίζουμε πάλι τις προπονήσεις».

Για την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ στο ματς με τους Ισπανούς:

«Όπως είπα, εδώ οι οπαδοί είναι πολύ εκρηκτικοί, και το έδειξαν και σήμερα, οπότε χαίρομαι που ήρθατε, που το ζήσατε λίγο. Ελπίζω να ξανάρθετε, γιατί μας φέρνετε τύχη».

Για τη σχέση του ΠΑΟΚ με την Κωνσταντινούπολη:

«Ο ΠΑΟΚ είναι ένας σύλλογος προσφύγων, που εκδιώχθηκαν από την Τουρκία. Οπότε αυτός ο τελικός του Europa League στην Κωνσταντινούπολη είναι διπλά σημαντικός εδώ».

Για το γεγονός πως είναι ένας από τους αρχηγούς:

«Είμαι ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες εδώ στην ομάδα, και είμαι εδώ ήδη τρία χρόνια. Οπότε πάρθηκε η απόφαση ότι θα είμαι ένας από τους αρχηγούς της ομάδας. Πρώτος αρχηγός είναι ο Ζίβκοβιτς, μετά ο Τάισον και μετά εγώ. Φέτος νομίζω το φόρεσα μία φορά, σε ένα παιχνίδι Κυπέλλου. Δεν έχει όμως μεγάλη σημασία. Όλοι εδώ έχουν χαρακτήρα και ο καθένας μπορεί να καθοδηγήσει την ομάδα. Όταν είμαι αρχηγός πάντως και επειδή πάντα υπάρχει ένα μικρός λόγος πριν τη σέντρα, προσπαθώ να προετοιμάσω κάτι γιατί τα αγγλικά είναι στην ουσία τρίτη γλώσσα για μένα. Όταν μιλάω πολωνικά ή ρωσικά και ουκρανικά, μου βγαίνουν αυτόματα. Στα αγγλικά πρέπει να προετοιμαστώ λίγο, για να ντύσω σωστά με τις λέξεις αυτά που έχω στο μυαλό μου».

Για την αποθέωση του Ραζβάν Λουτσέσκου από τον κόσμο την περασμένη Πέμπτη:

«Κέρδισε δύο πρωταθλήματα και είναι πραγματικά θρύλος αυτού του συλλόγου, αυτό μπορούμε να το πούμε. Ο σύλλογος μαζί του μεγάλωσε πάρα πολύ».

Για τη συνεργασία του με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου:

«Νομίζω ότι χάρη σ’ αυτόν είμαι εδώ, γιατί σίγουρα με συνέστησε και συνεργάζομαι πολύ καλά με τον Ράζβαν, όπως και με τον Μίρτσεα. Με τον προπονητή Μίρτσεα έχω ακόμα επαφή. Τέτοιες γνωριμίες είναι, πιστεύω, για μια ζωή. Βέβαια, είναι δύο διαφορετικοί προπονητές. Ο Μιρτσέα βασιζόταν πιο πολύ στη «παλιά σχολή», στη φυσική προετοιμασία, κάναμε πολύ σκληρές προπονήσεις. Τρέχαμε 7–8 χιλιόμετρα στην προπόνηση, οπότε ήταν αρκετά πολλά, αν τα συγκρίνω με όσα κάνουμε τώρα εδώ. Αλλά και ο ένας και ο άλλος έχει καλά αποτελέσματα, και οι δύο κερδίζουν τρόπαια, οπότε και οι δύο δρόμοι είναι σωστοί. Οι ομιλίες του Μιρτσέα πάντως κρατούσαν μία ώρα, μία ώρα και είκοσι λεπτά, οπότε καθόμασταν πολύ όταν μιλούσε. Ήταν ρεκόρ».

Για το ότι δεν είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ φέτος:

«Υπάρχει ο Τάισον που είναι 38, ο Λόβρεν 37, ο Παβλένκα 33, ο Οζντόιεβ 33, ο Γερεμέγεφ και ο Πέλκας 32. Έτσι είναι τα αποδυτήρια. Από τη μία ο ΠΑΟΚ φημίζεται για τη δουλειά με τους νέους, αλλά από την άλλη δεν απορρίπτει εκείνους που θα έλεγες ότι είναι πιο κοντά στη σύνταξη. Ίσα ίσα θα πω, πως λίγο λείπουν αυτοί οι έμπειροι στα αποδυτήρια, που έχουν ήδη ζήσει κάποιες καταστάσεις και μπορούν να βοηθήσουν τους πιο νέους παίκτες. Νομίζω ότι στην Πολωνία πάμε λίγο πολύ προς μία κατεύθυνση, αν το δω από τη σκοπιά της Ekstraklasa, ότι δεν σέβονται ιδιαίτερα τον έμπειρο παίκτη. Εγώ το έζησα κιόλας και όταν είχα έμπειρους συμπαίκτες, πάντα έπαιρνα από αυτούς σαν νέος. πάντα προσπαθούσα να μάθω κάτι καινούργιο από αυτούς, κάτι που θα με βοηθήσει στο γήπεδο, και έτσι γινόμουν καλύτερος. Αν βασιστείς μόνο σε νέους παίκτες, αυτοί δεν έχουν την εμπειρία, που είναι πραγματικά πολύ σημαντική, για να κερδίζεις τρόπαια. Γιατί αν θες να έχεις καλή ομάδα, μπορεί να είναι νεανική. Αν θες να έχεις την καλύτερη ομάδα στη λίγκα, πρέπει να έχεις έμπειρους παίκτες. Έτσι το βλέπω εγώ».

Για τη μετατόπισή του από το δεξί άκρο της άμυνας στο κέντρο της:

«Στον ΠΑΟΚ ήρθα ως δεξί μπακ. Στο πρώτο εξάμηνο όμως υπήρξαν τραυματισμοί στο κέντρο της άμυνας και με έβαλαν στόπερ και από τότε παίζω ως στόπερ. Επαιξα περίπου το 95% των αγώνων ως στόπερ και λίγα ως δεξί μπακ, όταν υπήρχαν τραυματισμοί στη δεξιά πλευρά. Και στη Ντινάμο είχαν υπάρξει αγώνες που έπαιξα στόπερ, με τον Μίρτσεα, οπότε δεν ήταν τελείως καινούργιο. Μικρός έπαιζα κιόλας ως στόπερ. Μόνο μετά άρχισα να παίζω δεξί μπακ. Ο προπονητής Ντόρνα με μετακίνησε στις μικρές εθνικές και μετά η Λεχ με αγόρασε από τη Ζιέλονα Γκόρα ως δεξί μπακ. Δεν μπορώ να πω αν θα έκανα καλύτερη καριέρα ως στόπερ. Δεν το ξέρω. Νομίζω ότι και πάλι δεν είναι άσχημα, μέχρι τώρα, με τον ταλέντο που είχα. Με σκληρή δουλειά έφτασα να παίξω τόσους αγώνες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να παίζω σε ευρωπαϊκό κλαμπ στο επίπεδο του Europa League, άρα νομίζω ότι είναι καλά».