Μπενίτεθ: «Θέλαμε να προφυλάξουμε παίκτες, αδύνατον να στηρίζεσαι σε λίγους με τρεις διοργανώσεις»

Τα λόγια του Ράφα Μπενίτεθ στην συνέντευξη Τύπου μετά την γκέλα (0-0) του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε απογοητευμένος στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε από την «λευκή» ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως το ροτέισον που έκανε σήμερα ήταν απαραίτητο για να προστατέψει μερικούς ποδοσφαιριστές όπως ο Πελίστρι και ο Τσιριβέγια, με τον δεύτερο να μπαίνει και να βοηθάει, αλλά τελικά να τραυματίζεται.

Ανέφερε πως όταν οι παίκτες που είναι έξω κι έχουν ενέργεια, μπαίνουν και δεν βοηθούν, αυτό είναι πρόβλημα, γιατί δεν γίνεται να λειτουργήσει μία ομάδα που παίζει σε τρεις διοργανώσεις και ανά τρεις μέρες χωρίς ροτέισον.

Επεσήμανε πως η προσέγγιση της ομάδας είναι πάντα η ίδια και δεν αλλάζει ασχέτως των παραλλαγών των συστημάτων που χρησιμοποιεί ενώ αναφορικά με τις μεταγραφές ανέφερε πως αυτές γίνονται με γνώμονα όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ

Για την αστάθεια στην απόδοση του Παναθηναϊκού:

«Νομίζω ότι πολλές φορές αναλύουμε τα πράγματα ανάλογα με το αποτέλεσμα. Με την ΑΕΚ ήμασταν καλοί στο πρώτο μέρος και όχι στο δεύτερο. Απόψε το αντίθετο. Στο ευρωπαϊκό ήμασταν καλοί.

Δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα απόψεων. Έχουμε πολλά συνεχόμενα ματς. Πρέπει να γίνεται ροτέισον. Πρέπει να μπουν παίκτες που έχουν περισσότερη ενέργεια. Όταν βλέπεις ότι αυτό δεν δουλεύει πρέπει να βάλεις παίκτες που καταπονημένοι και είναι δύσκολο να πιάσεις υψηλή απόδοση.

Αυτό το παιχνίδι μετά το ματς του Europa και το ταξίδι ξέραμε ότι θέλουμε φρέσκα πόδια. Πάντα είναι δύσκολα αυτά τα ματς.

Είδαμε ότι αυτό δεν λειτούργησε. Γυρίσαμε σε παίκτες που ήταν κουράσμένοι, η ομάδα βελτιώθηκε, αλλά είναι αδύνατον να στηρίζεσαι σε λίγους, όταν θες να έχεις καλή απόδοση σε πολλά συνεχόμενα ματς.

Θέλαμε να προφυλάξουμε παίκτες. Π.χ. τον Πελίστρι, που γύρισε από τραυματισμό και θα ήταν ρίσκο να παίξει. Όπως και τον Τσιριβέγια, που μπήκε, βοήθησε, αλλά τελικά τραυματίστηκε».

Για την αλλαγή στις διατάξεις και στο προσανατολισμό της ομάδας:



«Όσον αφορά το κομμάτι του πρέσινγκ, στο πρώτο θέλαμε να το κάνουμε, αλλά έγινε με λάθος τρόπο. Στο δεύτερο δεν χρειάστηκε, αφού είχαμε κατοχή. Κυκλοφορούσαμε γρήγορα την μπάλα και βρίσκαμε διαδρόμους. Στοπ πρώτο μας πίεσε ο αντίπαλος.

Προσπαθήσαμε να πάμε από τα πλάγια, δεν τα καταφέραμε και κάπου εκεί μπλοκάραμε. Η προσέγγισή μας είναι πάντα η ίδια. Θέλουμε να έχουμε ποικιλία στις επιθέσεις μας. Άλλες φορές να κρατάμε την μπάλα, άλλες φορές που μας δίνετε η ευκαιρία να παίζουμε άμεσα.

Στο δεύτερο ήμασταν καλύτεροι, σπρώξαμε τον αντίπαλο στην δική του εστία».

Για το αν θα κάνει αλλαγές για να αλλάξουν τα πράγματα:

«Σίγουρα αφού η μεταγραφική περίοδος είναι ανοιχτή τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα. Εμείς πρέπει να έχουμε το καλύτερο πλάνο και οι παίκτες να το εκτελέσουν πιο καλά. Εμείς πρέπει να κοιτάμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο και στις τρεις διοργανώσεις. Θέλουμε να βελτιώσουμε το υλικό της ομάδας. Οι μεταγραφές είναι ανοιχτές. Γνώμονάς μας δεν είναι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον».