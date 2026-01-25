Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 εναντίον του Ατρομήτου, με την ομάδα του Περιστερίου να χάνει πέναλτι στο 13'.

Ο Παναθηναϊκός περιορίστηκε στο 0-0 με αντίπαλο τον Ατρόμητο στο Περιστέρι σε έναν αγώνα που είχε ορισμένες ιδιαίτερα καλές στιγμές αλλά δεν κατάφερε κάτι περισσότερο.

Ο Ατρόμητος έχασε μεγάλη ευκαιρία με το... καλημέρα, καθώς στο 11' από την κάθετη του Γιουμπιτάνα, ο Μπάκου πήρε το πέναλτι αλλά ο Λαφόν απέκρουσε την εκτέλεση του Μίχορλ . Στο 21' ο Λαφόν είχε απάντηση στην ενέργεια του Μπάκου ενώ στο 36' και το 40' Γιουμπιτάνα και Μπάκου έχασαν μεγάλες ευκαιρίες.

Στην επανάληψη και το 51' ο Λαφόν σταμάτησε την ενέργεια του Μπάκου. Στο 50' υπήρξε ένα σουτ του Τσιριβέργια. Στην συνέχεια ο Παναθηναϊκός είχε μία πολύ καλή φάση στο 62' όταν μετά την σέντρα του Ζαρουρί από δεξιά ο Τεττέη αμαρκάριστος από την μικρή περιοχή, έκανε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Ο Ατρόμητος απείλησε στο 69' με το σουτ του Τσούμπερ. Στο 91' η κεφαλιά του Ζαρουρί πέρασε άουτ και έτσι έμεινε και στο τέλος το 0-0.