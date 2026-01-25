Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Τα Highlights του 0-0 στο Περιστέρι
Ο Παναθηναϊκός περιορίστηκε στο 0-0 με αντίπαλο τον Ατρόμητο στο Περιστέρι σε έναν αγώνα που είχε ορισμένες ιδιαίτερα καλές στιγμές αλλά δεν κατάφερε κάτι περισσότερο.
Ο Ατρόμητος έχασε μεγάλη ευκαιρία με το... καλημέρα, καθώς στο 11' από την κάθετη του Γιουμπιτάνα, ο Μπάκου πήρε το πέναλτι αλλά ο Λαφόν απέκρουσε την εκτέλεση του Μίχορλ. Στο 21' ο Λαφόν είχε απάντηση στην ενέργεια του Μπάκου ενώ στο 36' και το 40' Γιουμπιτάνα και Μπάκου έχασαν μεγάλες ευκαιρίες.
Στην επανάληψη και το 51' ο Λαφόν σταμάτησε την ενέργεια του Μπάκου. Στο 50' υπήρξε ένα σουτ του Τσιριβέργια. Στην συνέχεια ο Παναθηναϊκός είχε μία πολύ καλή φάση στο 62' όταν μετά την σέντρα του Ζαρουρί από δεξιά ο Τεττέη αμαρκάριστος από την μικρή περιοχή, έκανε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.
Ο Ατρόμητος απείλησε στο 69' με το σουτ του Τσούμπερ. Στο 91' η κεφαλιά του Ζαρουρί πέρασε άουτ και έτσι έμεινε και στο τέλος το 0-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.