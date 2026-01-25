Κόντης: «Μεγάλη νίκη, ξεφύγαμε από τις χαμηλές θέσεις»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη μετά τη νίκη του ΟΦΗ επί του Παναιτωλικού στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στα τρίποντα μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού στο Ηράκλειο, με 1-0. O Χρήστος Κόντης στις δηλώσεις του μετά το ματς τόνισε πως πρόκειται για μεγάλο αποτέλεσμα, από τη στιγμή που η ομάδα του απομακρύνθηκε από τη ζώνη του υποβιβασμού, όμως ξεκαθάρισε πως ακόμα δεν έχει πετύχει τίποτα ο Όμιλος.

Οι Κρητικοί είναι στο +5 από τον 13ο Αστέρα AKTOR, έχοντας ματς λιγότερο, και στο -1 από την 9η Κηφισιά, η οποία επίσης έχει παίξει 17 παιχνίδια.

Οι δηλώσεις του Κόντη στην Cosmote TV

«Συγχαρητήρια στα παιδιά ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, με έναν αντίπαλο που ξέραμε ότΙ είχε πίεση και θα ερχόταν εδώ για έναν ή δύο πόντους. Προσπάθησε να κλείσει χώρους και να βγει στις αντεπιθέσεις. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αρκετά καλοί και δημιούργησαμε ευκαιρίες, κάναμε ένα παιχνίδι όπως το θέλαμε. Θα μπορούσαμε να βρούμε κι άλλες ευκαιρίες.

Μετά το γκολ, στο β’ μέρος τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Ο Παναιτωλικός πίεσε. Εμείς είχαμε το άγχος του αποτελέσματος. Καταλαβαίνω την πίεση των παιδιών που δέχονται και κάποιες φορές παίρνουν λάθος αποφάσεις, άνοιξε και το παιχνίδι. Στο τέλος τα συναισθήματα ήταν πάρα πολύ έντονα και κρατάμε τους τρεις βαθμούς και την προσπάθεια των παικτών.

Οι τραυματισμοί ήταν ένα σημαντικό σημείο. Δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε το πλάνο που είχαμε στο μυαλό μας, αναγκαστήκαμε να κάνουμε αργά την τρίτη αλλαγή, φοβόμασταν μην συμβεί κάτι σε κάποιον άλλον παίκτη μας. Εμείς οι προπονητές πρέπει να βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα που συμβαίνουν στο παιχνίδι. Είναι μεγάλη νίκη, ξεφύγαμε από τις χαμηλές θέσεις, αλλά δεν κάναμε ακόμα κάτι, έχει πολλά παιχνίδια και πολλούς πόντους».

Η συνέντευξη Τύπου του Κόντη

Για το τι κρατάει και για τη νίκη του ΟΦΗ: «Κρατάμε τους τρεις βαθμούς, πολύ σημαντικοί, στην έδρα μας, το μηδέν στην άμυνα μας, άσχετα αν δημιούργησε φάσεις ο αντίπαλος. Κρατάμε την δυναμική που βγάλαμε, ένα καλό πρώτο ημίχρονο που ήμασταν πιο δημιουργικοί και πιεστικοί. Πάλι, όχι στον βαθμό που θέλουμε, μπορούμε περισσότερα και πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε, όταν προηγούμαστε θα πρέπει να είμαστε πιο ξεκάθαροι.

Κάναμε πολλά λάθη, ανοίξαμε το παιχνίδι, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει 2-3 γκολ ακόμα σε ξεκάθαρες φάσεις. Θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τέτοια παιχνίδια και να μην αφήνουμε τον αντίπαλο να φτάνει τόσο εύκολα στην περιοχή μας».

Για το άγχος: «Είναι πολλές ομάδες που βρίσκονται κοντά, εμείς μπορεί να έχουμε ως ομάδα να έχουμε στόχο το 5-8 όμως εξακολουθούμε να βρισκόμαστε βαθμολογικά χαμηλά. Το έχω ζήσει αρκετές φορές και όταν πετυχαίνεις ένα γκολ και νιώθεις ότι έχεις το αποτέλεσμα, σκέφτεσαι πως θα το κρατήσεις και όχι πως να επιτεθείς και να κουράσεις τον αντίπαλο.

Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε διαφορετικά, καθόμαστε πολλές ώρες για να δούμε τι δεν πήγε καλά, να το αναλύσουμε με τα παιδιά. Είναι σημαντικό να το λύνουμε μαζί, θεωρώ πως ήταν επιτακτική ανάγκη να πάρουμε τους 3 βαθμούς και αυτό μας στρέσαρε. Υπήρξαν τα προβλήματα, χάσαμε δύο παίκτες, έπρεπε να διαχειριστούμε και το κομμάτι των αλλαγών».

Για το αν θα αποβάλλει το άγχος: «Κάθε νίκη που κάνουμε, βοηθάει ψυχολογικά την ομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ξεφύγει ακόμα, ακολουθεί και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και με τον Λεβαδειακό, μιλώντας για το πρωτάθλημα γιατί δεν έχουμε ξεφύγει από αυτήν την ζώνη. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι ως ομάδα θα πρέπει να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα παιχνίδια, θα σπάμε τον ρυθμό.

Γιατί στο β’ μέρος πηγαίναμε ροντέο; Ήταν λάθος. Εμείς θα πρέπει να κατεβάσουμε τον ρυθμό. Αυτά θα μας βοηθήσουν, αγχωτικά μεν, με μηδέν πίσω σου δίνει ψυχολογική τόνωση για την συνέχεια».