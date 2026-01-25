Δείτε το γκολ του Σαλσέδο, τις φάσεις που διαμαρτύρεραι ο Παναιτωλικός και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στα τρίποντο, μετά την ήττα στην Τούμπα, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού στο Πακγρήτιο Στάδιο με 1-0 και «ανάγκασε» τους Αγρινιώτες στην πέμπτη διαδοχική τους ήττα στο πρωτάθλημα. Ο Τίτορμος είχε σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Κουκούλα, για την οποία άφησε «αιχμές» ο Γιάννης Αναστασίου.

Το γκολ της νίκης των Κρητικών προήλθε από πέναλτι που έδωσε ο ρεφ από τη Λέσβο για μαρκάρισμα του Κόγιτς στον Σαλσέδο, με τους φιλοξενούμενους να διαμαρτύρονται έντονα. Ο Ιταλο-Κολομβιανός φορ ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 1-0.

Οι Αγρινιώτες στο 57ο λεπτό ζήτησαν πέναλτι σε μαρκάρισμα του Αποστολάκη στον Ενκολόλο, όμως διαιτητής και VAR συμφώνησαν πως δεν υπήρχε παράβαση. Στο 90+5' άλλαξαν οι ισορροπίες όταν αποβλήθηκε ο Σατσιάς με απευθείας κόκκινη κάρτα, για μαρκάρισμα στον Νους, έπειτα από παρέμβαση του VAR Πουλικίδη, σε μια φάση που επίσης προκάλεσε παράπονα από τους Κιτρινομπλέ.

Τόσο ο ΟΦΗ όσο και ο Παναιτωλικός είχαν ευκαιρίες για γκολ, όμως (κυρίως) ο Χριστογεώργος και ο Κουτσουρένκο έκαναν σημαντικές επεμβάσεις.