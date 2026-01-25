Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Η τεράστια χαμένη φάση του Τσούμπερ
Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός έχασε μία τεράστια ευκαιρία για να σκοράρει με την φανέλα της ομάδας του Ατρόμητου.
Ο Στίβεν Τσούμπερ που μπήκε ως αλλαγή στο Ατρόμητος - Παναθηναϊκός είχε στο 68ο λεπτό μία πολύ μεγάλη φάση. Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός είχε ένα σουτ προς την εστία του Λαφόν. Ένα σουτ όπου έβαλε το πόδι του ο Σιώπης για να του αλλάξει πορεία και να περάσει έξω. Η ευκαιρία αυτή προέκυψε μετά από ένα γύρισμα του Γιουμπιτάνα.
@Photo credits: ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
