Νίκος Παπαδόπουλος: «Συνεχίσαμε, επιμείναμε και δικαιωθήκαμε»

Ο προπονητής του Λεβαδειακού, Νίκος Παπαδόπουλος, στάθηκε στις δηλώσεις του στα χαρακτηριστικά των Βοιωτών για το 2-2.

Μετά το 2-2 στο Άρης - Λεβαδειακός ο κόουτς Παπαδόπουλος είπε στην κάμερα της NOVA για:

Το διάστημα από τότε που είχε δηλώσει την παραίτησή του έως τώρα: Είναι μία δουλειά που κρατάει 1,5 χρόνο τώρα. Είναι πολλή δουλειά και με στήριξη απ' όλους. Δεν το έχω κάνει μόνος μου. Θεωρώ ότι χάσαμε ένα ημίχρονο. Ο Άρης ήταν πολύ καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο. Στο 2ο ημίχρονο κάναμε αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε: να παίξουμε. Και όταν το κάναμε είχαμε την δυνατότητα να ισοφαρίσουμε. Ένα ωραίο γκολ του Άρη. Συνεχίσαμε, επιμείναμε και δικαιωθήκαμε. Δεν τα παρατάμε ποτέ.

Τον αγώνα: Θα έδειχνα τα πρώτα 5 λεπτά του β' ημίχρονου. Να παίζουμε έτσι. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου που το πάλεψαν και στους φιλάθλους μας που ήρθαν εδώ και σε ένα ωραίο γήπεδο όπου έχω ωραίες αναμνήσεις.