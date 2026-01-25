Χιμένεθ: «Είναι απαγορευτικό να είμαστε τόσο αφελείς»

Ο Μανόλο Χιμένεθ ήταν εκνευρισμένος λόγω του τρόπου απώλειας των βαθμών της νίκης απέναντι στον Λεβαδειακό και την απίστευτη αφέλεια της ομάδας του.

Μιλώντας στα κανάλια Novasports, ο Ισπανός τεχνικός είπε αρχικά ότι… «είναι απαγορευτικό για εμάς να είμαστε τόσο αφελείς. Μετά από ένα τόσο καλό παιχνίδι να παραχωρούμε βαθμό από δικά μας λάθη», είπε και ρωτήθηκε για το τι θα πρέπει να γίνει ενόψει της συνέχειας. «Να συνεχίσουμε τη δουλειά και να μην ψάχνουμε για δικαιολογίες. Πρέπει να βρούμε τις λύσεις στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας».