Μετά το διήμερο ρεπό, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις και ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη δοκιμασία της Λυών, με μοναδικό απόντα τον Ιβανούσετς.

Μετά την ανάσα ξεκούρασης που έφερε η αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ επέστρεψαν το πρωί της Κυριακής (25/1) στη Νέα Μεσημβρία και μπήκαν σε ρυθμούς Ευρώπης, ενόψει της τελευταίας εκτός έδρας αναμέτρησης στη League Phase του Europa League απέναντι στη Λυών την ερχόμενη Πέμπτη (29/1).

Το κλίμα στις τάξεις των «ασπρόμαυρων» είναι θετικό μετά τη νίκη επί της Μπέτις, που «κλείδωσε» την παρουσία του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στο αν μπορεί να διεκδικήσει κάτι παραπάνω στη Γαλλία.

Η προπόνηση της Κυριακής περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και οικογενειακό δίτερμα, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αρχίζει σταδιακά να περνά τις πρώτες σκέψεις του ενόψει Λυών.

Το μοναδικό αγωνιστικό πρόβλημα παραμένει ο Λούκα Ιβανούσετς. Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε και πάλι σε θεραπεία και ακολούθησε πρόγραμμα στο γυμναστήριο, χωρίς ακόμη να μπαίνει στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ θα συνεχιστεί τη Δευτέρα (26/1) με προπόνηση στις 11:00, καθώς οι «ασπρόμαυροι» μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία για το ταξίδι στη Γαλλία.