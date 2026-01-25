Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με την Ουνιόν Βερολίνου για την απόκτηση του Άλεξ Κραλ και απομένουν μονάχα τα τυπικά για να τελειώσει η μεταγραφή.

Λίγες ώρες πριν από την σέντρα του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, οι «πράσινοι» κατάφεραν να κλείσουν άλλη μία μεταγραφική τους ανάγκη, αφού συμφώνησαν με την Ουνιόν Βερολίνου για την απόκτηση του Άλεξ Κραλ.

Ο 27χρονος Τσέχος κεντρικός μέσος ήταν ο εκλεκτός του Ράφα Μπενίτεθ από τις επιλογές που υπήρχαν για την προσθήκη που ήθελε να γίνει στις θέσεις 6-8. Το συμβόλαιό του με την γερμανική ομάδα ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι κι έτσι ήταν πιο εύκολο να επιτευχθεί μία συμφωνία για να γίνει η μετακίνησή του από τώρα, αφού το καλοκαίρι εκείνη θα τον έχανε ως ελεύθερο χωρίς να πάρει χρήματα.

Με το deal που έχει γίνει τώρα η Ουνιόν εξασφάλισε ένα ποσό, το οποίο φαίνεται να είναι περίπου στα 800 χιλ. ευρώ, για να παραχωρήσει τα δικαιώματα του παίκτη. Χθες ο Κραλ έμεινε εκτός αποστολής από τον αγώνα των πρωτευουσιάνων με την Ντόρτμουντ προαναγγέλοντας στην ουσία εξελίξεις.

Την φετινή σεζόν εκείνος έχει πραγματοποιήσει 11 συμμετοχές έχοντας ξεκινήσει βασικός μόλις μία φορά ενώ έχει αγωνιστεί και μία φορά με την εθνική Τσεχίας σ' ένα φιλικό με την Σαουδική Αραβία στο οποίο βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα δίνοντας και την ασίστ στο μοναδικό γκολ της ομάδας του.

Υπενθυμίζουμε πως στην εκπομπή των «Galacticos» την Τετάρτη (21/01) είχε γίνει σχετική αναφορά στην περίπτωση του Τσέχου Μέσου.