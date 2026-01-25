Ο σχηματισμός και οι αλλαγές προσώπων που σκέφτεται ο Μπενίτεθ για Ατρόμητο

Ο Ράφα Μπενίτεθ κράτησε κλειστά τα «χαρτιά» του για το ματς με τον Ατρόμητο. Οι παίκτες που φαίνεται πως θα βρεθούν στην ενδεκάδα και το σύστημα που θα χρησιμοποιήσει.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (19:30-NovaSports Prime-live από το Gazzetta) για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Superleague με στόχο την επιστροφή στις νίκες έπειτα από το στραπάτσο στην Φιλαδέλφεια κόντρα στην ΑΕΚ και τη μεσοβδόμαδη ισοπαλία με την Φερεντσβάρος για το Europa League.

Στις γνωστές απουσίες των Ντέσερς και Τζούρισιτς που έχει ο Ράφα Μπενίτεθ προστέθηκε τελευταία στιγμή και το όνομα του Καλάμπρια, αφού ο Ιταλός δεξιός μπακ προσβλήθηκε από ίωση κι έτσι δεν μπόρεσε να βρεθεί στην αποστολή για το ματς με τους Περιστεριώτες.

Εκτός έμειναν ακόμη οι Μλαντένοβιτς και Μαντσίνι, καθώς και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Σαντίνο Αντίνο, που δεν είναι ακόμη έτοιμος. Αντίθετα μπήκε για πρώτη φορά το νέο έτος σε αποστολή πρωταθλήματος ο Ταμπόρδα.

Η επιστροφή στο 4-3-3 και οι εκλεκτοί του Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θέλησε να δείξει πράγματα αναφορικά με τα πλάνα του για τον σημερινό αγώνα στο Περιστέρι στην τελευταία προπόνηση που έκανε κρατώντας έτσι... κλειστά τα χαρτιά του για το σημαντικό αυτό παιχνίδι των «πρασίνων».

Ο Ισπανός τεχνικός προσανατολίζεται πιθανότατα στο να επαναφέρει τον σχηματισμό του «τριφυλλιού» σε 4-3-3 μετά από το 3-4-2-1 που χρησιμοποίησε μεσοβδόμαδα, χωρίς να αποκλείεται και το δεύτερο σαν επιλογή, όμως σίγουρα δεν είναι εκείνο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή.

Ο Μαδριλένος προπονητής πρόκειται να διατηρήσει τον Λαφόν κάτω από την εστία. Στο κέντρο της άμυνας μπροστά του πιθανότατα θα δούμε τους Πάλμερ-Μπράουν και Ίνγκασον, με τον Τουμπά να παίρνει «ανάσες» και τον Ισλανδό να επιβραβεύεται για την καλή του παρουσία στο ματς με τους Ούγγρους.

Στην δεξιά πλευρά της άμυνας τη θέση του απόντα Καλάμπρια θα πάρει ο Κώτσιρας ενώ ο Κυριακόπουλος αναμένεται να ξεκίνησε δεύτερο σερί παιχνίδι για πρώτη φορά μετά το τραυματισμό του.

Στην μεσαία γραμμή ο Τσιριβέγια θα είναι στο «6», με τον Τσέριν να πηγαίνει στο «8» και τον Μπακασέτα στο «10». Στα δύο «φτερά» της επίθεσης ο Πελίστρι θα παραμείνει στα δεξιά ενώ για τα αριστερά θα επανέλθει στην ενδεκάδα ο Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος έχει και καλή ψυχολογία, μετά το υπέροχο τέρμα που σκόραρε στην Βουδαπέστη.

Στην κορυφή της επίθεσης ο Σφιντέρσκι θα αφήσει την θέση του για τον Τεττέη.