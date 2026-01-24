Κρατάει το διπλό κορυφής, την κλάση Γιόβιτς - Στρακόσα και τίποτα άλλο!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τη σπουδαία σε σημασία νίκη της ΑΕΚ στην Τρίπολη και υπογραμμίζει ότι πρέπει να αποτελέσει καμπανάκι ενόψει Ολυμπιακού η εικόνα...

Το σημαντικό για την ΑΕΚ στην Τρίπολη και στον αγώνα με τον Αστέρα ήταν να κατακτηθεί η νίκη για να βρεθεί μόνη πρώτη η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς και να εκμεταλλευτεί τις αναβολές των αντιπάλων της. Προφανώς και το παιχνίδι γνωρίζαμε πριν από την έναρξή του ότι δεν θα είναι εύκολο από τη στιγμή που οι γηπεδούχοι άλλαξαν προπονητή και φυσικά αυτό από μόνο του σαν γεγονός προσφέρει ένα επιπλέον κίνητρο στους ποδοσφαιριστές. Κι όμως στο πρώτο 15λεπτο η Ένωση έδωσε με την εικόνα της και το πνίξιμο του αντιπάλου την εντύπωση πως δεν θα έχει δύσκολο βράδυ στην Αρκαδία. Ωστόσο μόνο τέτοια δεν ήταν η βραδιά για τους "κιτρινόμαυρους" όπου καρδιοχτύπησαν για να κατακτήσουν το τρίποντο και στο τέλος της όποιας κουβέντας σημασία και αξία έχει η επικράτηση σε μια δύσκολη βραδιά και με μέτρια έως κακή εικόνα από την πρωτοπόρο...

Στόχος ήταν το διπλό κορυφής για την ΑΕΚ με οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου να αναρριχηθεί στην πρώτη θέση, να φύγει από το... μπλόκο της Τρίπολης με το διπλό, να την βρει η αγωνιστική στην πρώτη θέση και να μπορέσει να προετοιμαστεί για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ίσως και να είναι καλύτερο που η Ένωση κατέκτησε το τρίποντο με προβληματική εικόνα για το ποδοσφαιρικό της τμήμα και για το πόσο προσγειωμένο θα μείνει αυτό και ας πήρε νίκη εκτός έδρας και την κορυφή... Διότι δεν γίνεται έπειτα από ένα τέτοιο παιχνίδι να μη προκύπτει προβληματισμός για την εικόνα της ομάδας στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και ειδικότερα στο δεύτερο 45λεπτο όπου ήταν πραγματικά κακό το αποτέλεσμα και η εικόνα της Ένωσης. Ωστόσο στο τέλος πάντα θα μετράει η νίκη και τίποτα άλλο ειδικά σε μια έδρα που ποτέ δεν είναι εύκολο να περνάς με νίκη!

Βέβαια ο κόσμος μετέτρεψε το "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" σε Νέα Φιλαδέλφεια αφού στην Τρίπολη βρέθηκαν 4.000 φίλοι της ΑΕΚ και νομίζω ότι τελικά, αν εξαιρέσουμε τους Γιόβιτς και Στρακόσα, αποτέλεσε ένα σημαντικό παράγοντα για την επικράτηση. Ο Δικέφαλος λοιπόν κρατάει το διπλό κορυφής, την κλάση του Γιόβιτς και του Στρακόσα και τίποτα άλλο στον αγώνα αυτό: αντίθετα πρέπει να την προβληματίσει το γεγονός ότι στο δεύτερο 45λεπτο δεν κατάφερε να παίξει ορθολογικό ποδόσφαιρο και να αξιοποιήσει το βάθος του ρόστερ του. Αντικειμενικά αν εξαιρέσουμε τους Μαρίν και Ελίασον το κοουτσάρισμα δεν μας βγήκε τούτη τη φορά και ειδικά η αλλαγή και το πέρασμα στο ματς του Ζοάο Μάριο σε τέτοιο βαρύ γήπεδο και ματς με αντίπαλο που έπαιζε δυνατά, μάλλον δεν χρειαζόταν ο Πορτογάλος άσος, αλλά αυτά τα ξέρει καλύτερα ο Σέρβος τεχνικός.

Στ' αλήθεια πάντως δεν γίνεται να απαντήσει κανείς πειστικά γιατί η εικόνα της ομάδας άλλαξε μετά το 15' και ακόμη περισσότερο από τη στιγμή που σημείωσε το γκολ, την γκολάρα πιο σωστά, με τον Λούκα Γιόβιτς... Επαναλαμβάνω όμως ότι μπορεί να είναι για καλό όλο αυτό μιας και θα προετοιμαστεί καλύτερα τώρα για το παιχνίδι με την ομάδα του Φαλήρου. Επιπρόσθετα θα πρέπει να κάνει focus στο ματς στο αμυντικό τρανζίσιον μιας και τρεις φορές ο Αστέρας βρήκε προϋποθέσεις και έκανε ευκαιρίες: ο Ολυμπιακός αν του τα δώσεις αυτά θα ευχαριστώ πολύ και θα φύγει με το διπλό από την Νέα Φιλαδέλφεια... Αλλά και σε επίπεδο συγκέντρωσης απαιτείται το μέγιστο για την Ένωση στο ντέρμπι της Κυριακής. Έως τότε έχουμε καιρό όμως και θα ασχοληθούμε στις επόμενες μέρες με μεγάλη έμφαση στα αγωνιστικά στοιχεία και όχι μόνο...

Μια νίκη πάντως επαγγελματική η οποία δείχνει και την ικανότητα στη κακή σου μέρα να πάρεις το τρίποντο και να φύγεις έχοντας κατακτήσει την κορυφή έστω με παιχνίδι περισσότερο από τους βασικούς ανταγωνιστές σου... Δεν θα ...κλάψουμε στο τέλος της όποιας ανάλυσης γιατί η ΑΕΚ κέρδισε δίχως να πιάσει σούπερ απόδοση, αυτό δα έλειπε, ωστόσο αυτό με τα δυο φορ για να το παίξει σωστά η ομάδα χρειάζεται σούπερ χαφάρα ποιοτική προσθήκη που θα κάνει τη διαφορά όπως είπε και ο κόουτς. Πάντως δίχως τον Μάνταλο χάθηκε η κατοχή της μπάλας και το καθαρό μυαλό, ενώ και για την αλλαγή του Κοϊτά δεν ξέρω αν έπρεπε να γίνει, σίγουρα όχι με τον Ζοάο Μάριο να περνάει στη θέση του... Έχει σημασία να διαβάσετε τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς που είναι εύστοχες για το ματς αλλά κυρίως για τα μεταγραφικά που περιμένουμε...

Υπόκλιση στο μεγαλείο του κόσμου της ΑΕΚ, απλά τεράστια υπόκλιση και respect...