ΑΕΚ: Πάρτι από τον υπέροχο λαό της Ένωσης στην Τρίπολη
Η ΑΕΚ με το γκολ του Λούκα Γιόβιτς έφυγε με τους τρεις βαθμούς της νίκης από την Τρίπολη επί του Αστέρα και πέρασε στην κορυφή.
Ο κόσμος της ΑΕΚ έδωσε δυναμικό «παρών» στις εξέδρες του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καθώς 3.000 φίλοι των κιτρινόμαυρων βρέθηκαν στην Αρκαδία και στήριξαν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.
Μετά το παιχνίδι οι παίκτες της ΑΕΚ πήγαν στο πέταλο και πανηγύρισαν με τον υπέροχο κόσμο της Ένωσης που δημιούργησε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα τραγουδώντας μαζί το Forza ΑΕΚάρα.
🦅💥 Μετά το μεγάλο διπλό της ΑΕΚ στην Τρίπολη, οι 3.000 φίλοι της που βρέθηκαν στο πλευρό της αποθέωσαν τους παίκτες!#aekfc pic.twitter.com/0llXJ7L83I— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 24, 2026
