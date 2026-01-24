ΑΕΚ: Πάρτι από τον υπέροχο λαό της Ένωσης στην Τρίπολη

ΑΕΚ: Πάρτι από τον υπέροχο λαό της Ένωσης στην Τρίπολη

Γιώργος Τσακίρης
Ο κόσμος της ΑΕΚ στην Τρίπολη

Οι παίκτες της ΑΕΚ πήγαν στον κόσμο τους στο πέταλο και πανηγύρισαν μαζί το διπλό στην Τρίπολη.

Η ΑΕΚ με το γκολ του Λούκα Γιόβιτς έφυγε με τους τρεις βαθμούς της νίκης από την Τρίπολη επί του Αστέρα και πέρασε στην κορυφή.

Ο κόσμος της ΑΕΚ έδωσε δυναμικό «παρών» στις εξέδρες του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καθώς 3.000 φίλοι των κιτρινόμαυρων βρέθηκαν στην Αρκαδία και στήριξαν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.

Μετά το παιχνίδι οι παίκτες της ΑΕΚ πήγαν στο πέταλο και πανηγύρισαν με τον υπέροχο κόσμο της Ένωσης που δημιούργησε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα τραγουδώντας μαζί το Forza ΑΕΚάρα.

@Photo credits: INTIME
     

