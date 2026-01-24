ΑΕΚ: Συμπλήρωσαν κάρτες Κοϊτά, Ρέλβας, Ρότα και Γιόβιτς
Τέσσερις παίκτες είδαν κίτρινη κάρτα στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Αστέρα AKTOR και όλοι ήταν στο όριο! Ο λόγος για τους Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Φελίπε Ρέλβας, Λάζαρο Ρότα και τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος πέτυχε το γκολ του «διπλού» στην Τρίπολη.
Πλέον ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να επιλέξει που θα εκτίσουν οι ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι θα δηλωθούν σε ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς της Stoiximan Super League.
Σε αυτότο διάστημα ο Δικέφαλος έχει δυο μεγάλα ματς με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια και με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ενώ θα υποδεχτεί τον εξαιρετικό Λεβαδειακό και θα φιλοξενηθεί από τον ουραγό Πανσερραϊκό.
Τα επόμενα τέσσερα ματς της ΑΕΚ
- 1/2, 21:00 ΑΕΚ - Ολυμπιακός
- 8/2, 16:00 Πανσερραϊκός - ΑΕΚ
- 15/2, 19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
- 22/2, 20:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός
