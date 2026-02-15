Με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να κρατά κλειστά χαρτιά, ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει στο ντέρμπι με την ΑΕΚ ψάχνοντας τις σωστές απαντήσεις μέσα από το σύνολο.

Τα μεγάλα παιχνίδια δεν κερδίζονται πάντα με το ιδανικό πλάνο, αλλά με τις σωστές προσαρμογές. Και ο ΠΑΟΚ θα μπει στο αποψινό ντέρμπι της Τούμπας (19:30 – NSPRIME, Live στο Gazzetta) απέναντι στην ΑΕΚ ακριβώς σε αυτή τη συνθήκη: με δεδομένες απουσίες, ανοιχτά τακτικά ερωτήματα και τον Ραζβάν Λουτσέσκου να καλείται να βρει ξανά ισορροπία μέσα από το ίδιο το σύνολο.

Πάντως, το μεγαλύτερο στοίχημα του ντέρμπι δεν είναι ποιος θα παίξει, αλλά πόσο πιστά θα λειτουργήσει το σύνολο σε ένα παιχνίδι που μπορεί να καθορίσει τη συνέχεια της σεζόν. Και αυτό ακριβώς καλείται να αποδείξει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα: ότι ακόμη και με αλλαγές και αναγκαστικές προσαρμογές, παραμένει μια ομάδα που ξέρει τι ζητά μέσα στο γήπεδο.

Ο Ρουμάνος τεχνικός, πιστός στη φιλοσοφία του, δεν ανακοίνωσε αποστολή, κρατώντας μέχρι τέλους τις επιλογές του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με έμφαση στην τακτική, τις στατικές φάσεις και το οικογενειακό δίτερμα, δείχνοντας έτοιμη για ένα ακόμη παιχνίδι υψηλής έντασης.

H παρέμβαση Σαββίδη

Το κλίμα στα αποδυτήρια ενισχύθηκε και από την παρέμβαση του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος μίλησε στους ποδοσφαιριστές ζητώντας καθαρό μυαλό, αυτοπεποίθηση και συγκέντρωση, τονίζοντας πως ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει μέσα στη σεζόν ότι αποτελεί ομάδα υψηλών απαιτήσεων και ικανή να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, ειδικά με την ώθηση της γεμάτης Τούμπας.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, τα δεδομένα διαφοροποιούνται κυρίως πίσω από τον επιθετικό. Οι απουσίες των Κωνσταντέλια, Πέλκα, Ιβανούσετς και Ντεσπόντοφ περιορίζουν σημαντικά τις δημιουργικές επιλογές, αναγκάζοντας τον Λουτσέσκου να επανασχεδιάσει τον άξονα.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε και ο Παντελής Κωνσταντινίδης, η ομοιογένεια είναι το μεγαλύτερο όπλο του ΠΑΟΚ: Οι παίκτες γνωρίζουν τις απαιτήσεις και μπορούν να καλύπτουν τα κενά όταν προκύπτουν απουσίες.

Τα τρία σενάρια στο μυαλό του Λουτσέσκου

Η μία λύση οδηγεί στον Χρήστο Ζαφείρη ή τον Μαντί Καμαρά σε πιο προωθημένο ρόλο. Ο πρώτος προσφέρει καθαρή κυκλοφορία και έλεγχο ρυθμού, ενώ ο δεύτερος ένταση και κάθετο παιχνίδι, στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν το transition απέναντι στην ΑΕΚ.

Υπάρχει επίσης το σενάριο μετακίνησης του Τάισον πίσω από τον φορ, με τον Χατσίδη να παίρνει θέση στα άκρα — μια επιλογή που έχει εμφανιστεί μέσα σε αγώνες, χωρίς όμως να αποτελεί μέχρι τώρα επιλογή εκκίνησης. Τέλος, δεν αποκλείεται ένα πιο επιθετικό σχήμα με δύο φορ, σε μια προσπάθεια να μεταφερθεί το παιχνίδι ψηλότερα και να αυξηθεί η πίεση στην αντίπαλη άμυνα. Σενάριο που μοιάζει ακραίο, όχι πως δεν υπάρχει περίπτωση να το δούμε απόψε.