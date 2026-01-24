Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το παρών στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Αστέρα AKTOR.

Η ΑΕΚ μετά το θρίαμβο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θέλει να «ζευγαρώσει» τα τρίποντα της στο 2026 στην έδρα του Αστέρα AKTOR, με το πρώτο «διπλό» του έτους. Στο πλευρό των παικτών του βρίσκεται για ακόμα μια φορά ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου ταξίδεψε στην Τρίπολη για να δει από κοντά τις προσπάθεις της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς κόντρα στους Αρκάδες.

Θυμίζουμε πως ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης δίνει το παρών σχεδόν σε όλα τα ματς της ΑΕΚ, τόσο στη Νέα Φιλαδέλφεια, όσο και μακριά από αυτή, είτε πρόκειται για ματς εντός συνόρων, είτε στα ματς του Conference League.