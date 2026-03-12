Μπενίτεθ: «Σκληρή δουλειά, πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες» και... ρεκόρ!

Ο Παναθηναϊκός με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο έσπασε το ρεκόρ με σε παιχνίδια χωρίς ήττα στην Ευρώπη φτάνοντας τα 8. Ο Ισπανός έπλεξε το εγκώμιο των παικτών του στις δηλώσεις του.

Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό με τους «πράσινους» να επικρατούν με 1-0 της Μπέτις στο ΟΑΚΑ και να αποκτούν προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Europa League. Αυτό μάλιστα ήταν το 8ο συνεχόμενο παιχνίδι που το «τριφύλλι» έμεινε αήττητο, με τον Ράφα Μπενίτεθ να οδηγεί την ομάδα του σε ρεκόρ που υπήρχε από το 1985.

Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό:

Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1

Παναθηναϊκός – Στούρμ Γκρατς 2-1

Παναθηναϊκός – Πλζεν 0-0

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1

Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1

Παναθηναϊκός – Πλζεν 2-2

Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 (3-4)

Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0

Ο Ισπανός προπονητής μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Οι ποδοσφαιριστές μου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τη σκληρή δουλειά που έκαναν απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο.

Τα καταφέραμε πολύ καλά και είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς, για τους φιλάθλους, για τον σύλλογο, για την ευρωπαϊκή του ιστορία οπότε είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και χαρούμενοι που πετύχαμε τη νίκη με σκληρή δουλειά.

Το πρώτο πλάνο που θέλαμε ήταν να κρατήσουμε περισσότερο τη μπάλα στα πόδια μας, να είμαστε εμείς αυτοί που θα πιέσουμε τον αντίπαλο κοντά στην δικιά του εστία, αυτό δεν ήταν εφικτό μιας και η αντίπαλη ομάδα βρέθηκε σε καλή ημέρα με τους ποδοσφαιριστές της πάρα πολύ καλούς στο τεχνικό κομμάτι, κατάφεραν και κυκλοφόρησαν πολύ καλά τη μπάλα οπότε έπρεπε να γυρίσουμε στο plan b. Nα έχουμε μια συμπαγή αμυντική λειτουργία και να ψάξουμε αντεπιθέσεις, έστω κι έτσι το δεύτερο πλάνο λειτούργησε.

Αυτό που έγινε σήμερα έχει τη δικιά του σημασία, το σημαντικότερο θα είναι το δεύτερο παιχνίδι, εκεί πέρα θα πρέπει να επικεντρωθούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό»