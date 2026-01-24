Παίκτης του Λεβαδειακού πρέπει να θεωρείται ο Γιώργος Νίκας, μετά την επίσημη αποδέσμευσή του από τον Παναθηναϊκό.

Λίγες ώρες μετά το επίσημο διαζύγιο με τον Παναθηναϊκό, ο Γιώργος Νίκας βρήκε τον επόμενο «σταθμό» της καριέρας του, ο οποίος όμως μόνο καινούργιος δεν είναι σε κείνον.

Ο Έλληνας επιθετικός χαφ έχει δώσει τα χέρια για να επιστρέψει στον Λεβαδειακό, του οποίου αποτελεί γέννημα θρέμμα. Εκείνος προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας ενώ έχει φορέσει την φανέλα των Βοιωτών για 140 παιχνίδια σε επίπεδο πρώτης ομάδας έχοντας σκοράρει 20 γκολ και δώσει 6 ασίστ στα περισσότερα από 8 χιλ. λεπτά που έχει πατήσει χορτάρι.

Το κλαμπ της Λιβαδειάς δεν βρισκόταν σε αναζήτηση παίκτη για τον χώρο που αγωνίζεται ο 26χρονος ποδοσφαιριστής, ωστόσο λίγο η σχέση που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών λίγο η επιθυμία της διοίκησης της ομάδας να βοηθήσει όσο περισσότερο γίνεται τον Νίκο Παπαδόπουλο στην εξαιρετική δουλειά που κάνει οδήγησαν τον Λεβαδειακό να κινηθεί για να φέρει πίσω στην πόλη τον Γιώργο Νίκα.

Κάπως έτσι οι Βοιωτοί θα προσθέσουν ακόμη μία ποιοτική λύση στην μεσοεπιθετική τους γραμμή, προσθέτοντας ακόμα ένα όπλο στην «φαρέτρα» του Έλληνα τεχνικού στην προσπάθεια που γίνεται αυτή η ιστορική σεζόν που τρέχει η ομάδα να συνοδευτεί από ένα τεράστιο επίτευγμα όπως η έξοδος στην Ευρώπη ή μία συμμετοχή στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.