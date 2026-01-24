Λίγες ώρες πριν τον αγώνα του Αστέρα AKTOR με την ΑΕΚ δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα εισιτήρια για το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Η τρίτη θητεία του Μίλαν Ράσταβατς στον Αστέρα AKTOR θα αρχίσει με ιδιαίτερα δύσκολο παιχνίδι, καθώς η ομάδα του θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ. Οι Αρκάδες «καίγονται» για αποτελέσματα που θα γυρίσουν τον διακόπτη, ενώ από την πλευρά του ο Δικέφαλος θέλει να πάρει διαδοχικό τρίποντο μετά το θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού και οκτώ μέρες πριν τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα (19:30) του παιχνιδού δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα εισιτήρια. Θυμίζουμε πως ούτως ή άλλως τα εκδοτήρια του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» θα παρέμειναν κλειστά την ημέρα του αγώνα με την ΑΕΚ και ότι στο γήπεδο θα μπορούν να προσεγγίσουν μόνοι όσοι έχουν εισιτήριο.

Η πώληση των εισιτηρίων των γηπεδούχων έγινε από το Starstore, ενώ οι Ενωσίτες τα προμηθεύτηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα των Κιτρινομπλέ. Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ θα έχει στο πλευρό της περισσότερους από 2.000 φίλους στον αγώνα της Τρίπολης.

Πριν από τη σέντρα της αγωνιστικής ο 12ος Αστέρας AKTOR ισοβαθμεί με την προτελευταία ΑΕΛ Novibet στους 13 βαθμούς, ενώ η 2η ΑΕΚ σε ισοβαθμία με τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ έχει 41 βαθμούς.

Εφόσον ο Δικέφαλος νικήσει στην Αρκαδία θα ανέβει στην κορυφή, έχοντας ματς περισσότερο από τον Ολυμπιακό και τους Θεσσαλονικείς, λόγω των εξ αναβολής αναμετρήσεων τους. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα παίξει την Κυριακή (25/1) κόντρα στην Κηφισιά στη Νεάπολη, ενώ οι Πειραιώτες «χρωστούν» τον αγώνα τους στην Τρίπολη.