Ο Ισπανός τεχνικός ήταν χωρίς υπερβολές ο πιο περήφανος άνθρωπος στον κόσμο μετά το 2-0 του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν αλλά δεν θα μείνει εκεί.

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ένας προπονητής που δύσκολα ικανοποιείται. Ένας τεχνικός που αποζητά πάντα εάν όχι το τέλειο τότε το καλύτερο δυνατό. Που πάντα θέλει το μάξιμουμ από την ομάδα και τους παίκτες του.

Και όμως. Μετά το 2-0 του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν ο Ισπανός προπονητής ήταν ο πιο περήφανος άνθρωπος στον κόσμο εκείνη την στιγμή. Περήφανος για την προσπάθεια των παικτών του, το πάθος τους αλλά και το αποτέλεσμα φυσικά, κάτι που τους το μετέφερε.

Ο Βάσκος γεμάτος χαμόγελα τόνιζε προς τους παίκτες του πώς «κάναμε όλα όσα έπρεπε και πήραμε μία πολύ σπουδαία νίκη απέναντι σε μία τοπ ομάδα, την Λεβερκούζεν. Σας αξίζουν πολλά μπράβο για την πολύ μεγάλη προσπάθειά σας και φυσικά για το αποτέλεσμα αλλά η δουλειά μας ξεκάθαρα δεν έχει τελειώσει εδώ». Πλην όμως ο «Μέντι» δεν πρόκειται να σταθεί εκεί καθώς ήδη έστειλε προς τους παίκτες του το μήνυμα ότι ακολουθούν δύο αγώνες must win.

Πρώτα ο Βόλος και στην συνέχεια χρονικά ο Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Και φυσικά ξέχωρα από τα εύσημα που έδωσε στην ομάδα ξέρει πολύ καλά και ο ίδιος πώς έπονται δύσκολοι και απαιτητικοί αγώνες και έτσι άπαντες καλούνται να αφήσουν πίσω τους το ματς με την Λεβερκούζεν. Ως προς τον αγώνα με τον Βόλο δε αναμένονται ουκ ολίγες αλλαγές επί της 11άδας. Κάποιες εκτιμήσεις έκαναν λόγο ακόμα και για 9 διαφοροποιήσεις ως προς την 11άδα κόντρα στους Γερμανούς (ήτοι να συνέχιζαν βασικοί οι Τζολάκης και Κοστίνια) αλλά ίσως να είναι πιο λίγες.