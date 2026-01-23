Χιμένεθ: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τη Λάρισα, ομάδα - πρότυπο ο Λεβαδειακός»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στη NOVA ενόψει του αγώνα του Άρη με το Λεβαδειακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (25/1, 16:00).

Ο Άρης προέρχεται από διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα, καθώς μετά τον αποκλεισμό από το Κύπελλο, κόντρα στον Παναθηναϊκό, ηττήθηκε στην έδρα της AEΛ Novibet, η οποία έκανε δεύτερη νίκη στη σεζόν. Ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε στη NOVA ενόψει του αγώνα με το Λεβαδειακό και στάθηκε στην αποκαρδιωτική εμφάνιση στη Λάρισα, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους Βοιωτούς.

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ

Αρχικά, ο Ισπανός προπονητής ρωτήθηκε, αν έχει αλλάξει το κλίμα στην ομάδα μετά την ήττα στη Λάρισα: «Είμαστε νευριασμένοι με τους εαυτούς μας… Παίξαμε πολύ άσχημα στον αγώνα με την ΑΕΛ Νοvibet. Πρέπει, όμως, να σταματήσουμε να το σκεφτόμαστε. Έχουμε μόνο έναν στόχο, τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας. Σε αυτόν πρέπει να επικεντρωθούμε. Πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωμένοι για τον ερχόμενο αγώνα».

Ο Χιμένεθ ρωτήθηκε αν στον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet ήταν επηρεασμένη η ομάδα από τον αποκλεισμό στο Κύπελλο κι αν έχουν μείνει πίσω οριστικά αυτές οι δύο ήττες. Τόνισε: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τον τρόπο που παίξαμε στη Λάρισα. Όλα τα αρνητικά αποτελέσματα επηρεάζουν, αλλά δεν είναι αυτό δικαιολογία για κανένα επόμενο παιχνίδι. Υποχρέωσή μας είναι να δίνουμε πάντα τον καλύτερό μας εαυτό, για να παίρνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από κάθε αγώνα. Αυτό που βλέπω είναι ότι μπορούμε να βελτιώσουμε όλα τα κακώς κείμενα στην ομάδα μας. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας από εδώ και πέρα».

Στην ερώτηση, αν είναι αισιόδοξος ότι μπορεί να αλλάξει άμεσα η κατάσταση για την ομάδα του, καθώς μένουν εννιά αγωνιστικές για το τέλος της κανονικής περιόδου και το κουβάρι μαζεύει σε ό,τι αφορά στην τελική βαθμολογία της Super League, είπε κατηγορηματικά: «Οπωσδήποτε πρέπει να αλλάξουμε την πορεία της ομάδας! Πρέπει σε όλα τα ερχόμενα παιχνίδια να δίνουμε το 100% του εαυτού μας, με στόχο τους τρεις βαθμούς. Κάθε παιχνίδι για εμάς από εδώ και πέρα είναι τελικός!»

Ερωτώμενος πώς προσεγγίζει τον αγώνα με τον Λεβαδειακό, που είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, δήλωσε, εκθειάζοντας τον ερχόμενο αντίπαλο του Άρη και δείχνοντας με τον τρόπο του πόσο υπολογίζει τους Βοιωτούς: «Πραγματικά, ο Λεβαδειακός είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα! Για μένα, είναι το πρότυπο μιας πολύ οργανωμένης ομάδας. Έχει έναν εξαιρετικό συνδυασμό παικτών. Επίσης, εκεί υπάρχει ο ίδιος προπονητής εδώ και τρία χρόνια, ο οποίος έχει δώσει στην ομάδα το δικό του στιλ. Και ο κορμός των παικτών είναι ο ίδιος εδώ και χρόνια. Όλη η Ευρώπη γνωρίζει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν μεγάλες ομάδες. Το γεγονός, όμως, ότι ο Λεβαδειακός είναι μια πολύ καλή ομάδα δεν το ξέρει ο κόσμος!».

Σχετικά με το αν είναι πιο επιτακτική η ανάγκη για νίκη για τον Άρη, με δεδομένο ότι ο Λεβαδειακός είναι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 13 βαθμούς διαφορά από τους Κιτρινόμαυρους, ο Χιμένεθ επισήμανε με νόημα: «Το υποχρεωτικό στο ποδόσφαιρο είναι να μπεις και να τα δώσεις όλα για τη νίκη! Είναι, όμως, και όπως η λοταρία. Μπορεί να μπεις να νικήσεις και να μην τα καταφέρεις. Πάντως, αυτό που είναι αδιαπραγμάτευτο για εμάς είναι ότι πρέπει να έχουμε το 100% της διάθεσης και της νοοτροπίας για τη νίκη».

Η συζήτηση πήγε στο πώς πρέπει να αντιμετωπίσει ο Άρης τον Λεβαδειακό, που είναι μια ομάδα που έχει πετύχει 42 γκολ μέχρι τώρα στη SL και έχει την καλύτερη επιθετική επίδοση. Ο Χιμένεθ ήταν κάθετος στην απάντησή του: «Πρέπει να παίξουμε επιθετικά! Παρότι δεν έχουμε πολλούς διαθέσιμους επιθετικούς, πρέπει να προσπαθήσουμε έτσι να παίξουμε».