Stoiximan Super League 1: Σέντρα στην 18η αγωνιστική με 3 αγώνες

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Τρία παιχνίδια έχουν προγραμματιστεί για την 18η αγωνιστική της κατηγορίας της Stoiximan Super League 1.

Και η 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 θα είναι... λειψή καθώς αναβλήθηκε το Κηφισιά - ΠΑΟΚ μετά το σχετικό αίτημα της ομάδας της Θεσσαλονίκης που αξιοποίησε το σχετικό δικαίωμα λόγω των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων. Το Σάββατο θα γίνουν 3 ματς και την Κυριακή άλλα 3. Πρώτο χρονικά θα είναι το Ολυμπιακός - Βόλος και θα ακολουθήσουν το Αστέρας AKTOR - ΑΕΚ και το ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Stoiximan Super League 1

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

17.00: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. - ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ., CS1HD
19.30: ASTERAS AKTOR - Α.Ε.Κ., NS PRIME
20.00: ΑΕΛ NOVIBET - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946, CS2HD

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

16.00: ΑΡΗΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, NS PRIME
18.00: Ο.Φ.Η. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, CS1HD
19.30: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο., NS PRIME

  • Αναβολή στο Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ - Π.Α.Ο.Κ. (ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ)
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
     

