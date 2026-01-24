Τρία παιχνίδια έχουν προγραμματιστεί για την 18η αγωνιστική της κατηγορίας της Stoiximan Super League 1.

Και η 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 θα είναι... λειψή καθώς αναβλήθηκε το Κηφισιά - ΠΑΟΚ μετά το σχετικό αίτημα της ομάδας της Θεσσαλονίκης που αξιοποίησε το σχετικό δικαίωμα λόγω των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων. Το Σάββατο θα γίνουν 3 ματς και την Κυριακή άλλα 3. Πρώτο χρονικά θα είναι το Ολυμπιακός - Βόλος και θα ακολουθήσουν το Αστέρας AKTOR - ΑΕΚ και το ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Stoiximan Super League 1

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

17.00: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. - ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ., CS1HD

19.30: ASTERAS AKTOR - Α.Ε.Κ., NS PRIME

20.00: ΑΕΛ NOVIBET - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946, CS2HD

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

16.00: ΑΡΗΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, NS PRIME

18.00: Ο.Φ.Η. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, CS1HD

19.30: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο., NS PRIME