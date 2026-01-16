Το ματς της Κηφισιάς με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ για την 18η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 1 αναβλήθηκε επίσημα.

Η ανακοίνωση της Λίγκας μετά το σχετικό αίτημα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για αναβολή:

Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και σε εφαρμογή των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή.

