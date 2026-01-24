Οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ματς με το Βόλο, στο Φάληρο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άλλαξε τα 10/11 του Ολυμπιακού για το ματς με το Βόλο! Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα (17:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έγινε γνωστή η αρχική ενδεκάδα των Πειραιωτών, στην οποία σε σχέση με το ματς με τη Λεβερκούζεν βρίσκεται μόνο ο Τζολάκης!

Ο Βάσκος τεχνικός θα παρατάξει την ομάδα του σε διάταξη 4-2-3-1. O Tζολάκης στην εστία, με τους Μπιανκόν, Καλογερόπουλο, Μάνσα και Μπρούνο μπροστά του. Γκαρθία - Σιπιόνι δίδυμο στα χαφ, με τον Νασιμέντο στο «10». Ποντένσε - Στρεφέτσα εξτρέμ και φορ ο Ελ Καμπί.

Από τους βασικούς στη νίκη με τη Λεβερκούζεν οι Κοστίνια, Ρέτσος, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ροντινέι, Ζέλσον Μαρτίνς και Ταρέμι είναι στον πάγκο, ενώ Ορτέγκα και Πιρόλα δεν είναι καν στην αποστολή.

Η σύνθεση του Ολυμπιακού: Τζολάκης - Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μπρούνο - Γκαρθία, Σιπιόνι - Ποντένσε, Νασιμέντο, Στρεφέτσα - Ελ Καμπί.

Στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ είναι οι: Μπότης, Ζέλσον Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ, Κοστίνια, Βέζο, Τσικίνιο, Ροντινέι, Ρέτσος, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ταρέμι