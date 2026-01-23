H αποστολή του Αστέρα AKTOR για την αναμέτρηση της 18ης αγωνιστικής, με αντίπαλο την ΑΕΚ, στην Τρίπολη (24/1, 19:30).

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», το οποίο θα είναι το πρώτο της τρίτης θητείας του Μίλαν Ράσταβατς στην Τρίπολη. Λόγω της αναβολής του Ολυμπιακού στο ματς με τους Αρκάδες ο Σέρβος τεχνικός είχε περίπου δυο εβδομάδες μπροστά του για να «δουλέψει» με τους παίκτες του για το ματς με τον Δικέφαλο.

Ο 52χρονος προπονητής δεν θα έχει στην επιλογή του τρεις χαφ. Γεβγένι Γιαμπλόνσκι και Χουλιάν Τσίκο δεν είναι διαθέσιμοι λόγω των αποβολών τους κόντρα στον ΟΦΗ, ενώ ο Τόμπι Αλάγκμπε είχε δηλωθεί από τον Κρις Κόουλμαν να εκτίσει κόντρα στην Ένωση, πριν από λίγες εβδομάδες. Στο... απουσιολόγιο είναι και ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου, λόγω τραυματισμού.

Στο πλαίσιο των απουσιών από τη μεσαία γραμμή στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Κωνσταντίνος Μπουλούλης, από τη Β' ομάδα, ενώ αξιοσημείωτη είναι η επιστροφή του Έντερ, ο οποίος δεν ήταν στα πλάνα του Κόουλμαν.

Γα πρώτη φορά είναι στην αποστολή ο νεοαποκτηθέντας Παναγιώτης Δεληγιαννίδης, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες προπονήθηκε με τους νέους του συμπαίκτες, ενώ έχει αγωνιστικό ρυθμό, λόγω των υποχρεώσεων του με την ΑΕΛ Novibet.

H αποστολή του Αστέρα AKTOR

Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Χατζηεμμανουήλ, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Δεληγιαννίδης, Τζανδάρης, Έντερ, Μπουλούλης, Μούμο, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Οκό, Κετού, Μακέντα.