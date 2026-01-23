Ζίνι: «Εξαιρετικό να παίζω δίπλα στον Γιόβιτς, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ»

Οι δηλώσεις του Ζίνι στην κάμερα της NOVA ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση για τα άσχημα αποτελέσματα στα πρώτα της ματς για το 2026, καθώς συνέτριψε τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια, με 4-0 και πλέον έχει μπροστά της την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR. Ο Ζίνι επέστρεψε στη δράση κόντρα στο Τριφύλλι, μίλησε στη NOVA για τη «μάχη» της Τρίπολης και αναφέρθηκε στη συνεργασία με τον Λούκα Γιόβιτς.

Οι δηλώσεις του Ζίνι

«Είμαστε καλά, είναι φυσικό να είμαστε χαρούμενοι, όμως αυτό δεν αλλάζει κάτι, πρέπει να συζητήσουμε για να πάρουμε τις νίκες που πρέπει και να κατακτήσουμε τους στόχους μας».

Πόσο δύσκολη είναι η προετοιμασία για το ματς με τον Αστέρα: «Θεωρώ ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, εμείς προετοιμαζόμαστε κατάλληλα, να παίξουμε σωστά και καλά για να πάμε στον Αστέρα και να πάρουμε αυτό που θέλουμε».

Για τη συνύπαρξη με τον Γιόβιτς στην επίθεση: «Αισθάνομαι πολύ καλά, η περσινή χρονιά ήταν καλή αλλά αποτελεί παρελθόν, είμαι χαρούμενος να βοηθάω την ομάδα, είναι εξαιρετικό να παίζω δίπλα στον Γιόβιτς, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ».