Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς συμπλήρωσε κάρτες κόντρα στον Παναθηναϊκό και θα εκτίσει την ποινή του κόντρα στον Αστέρα AKTOR.

Δίχως τις υπηρεσίες του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη η ΑΕΚ για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Σέρβος χαφ αντίκρισε την κίτρινη κάρτα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό με αποτέλεσμα να συμπληρώσει και να πρέπει να μείνει για ένα παιχνίδι πρωταθλήματος εκτός.

Αποφασίστηκε αυτό να είναι κόντρα στους Αρκάδες το Σάββατο (19:30), με τον 30χρονο ποδοσφαιριστή να μετρά φέτος 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ.