Στη μεσοεπιθετική γραμμή, πλην του Γιόβιτς, φαίνεται πως εντοπίζονται εκ νέου οι ανοικτές θέσεις στην ΑΕΚ ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Η ΑΕΚ έβγαλε δυναμική αντίδραση μετά την κακή εμφάνιση και την ισοπαλία με τον Άρη στο Βικελίδης, αλλά και τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο, επικρατώντας με το εμφατικό 4-0 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η συνέχεια, ωστόσο, είναι εξίσου απαιτητική καθώς την Ένωση περιμένει το Σάββατο ένα επικίνδυνο εκτός έδρας ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη πριν δώσει ακόμα ένα ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στον Ολυμπιακό.

Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό ο Μάρκο Νίκολιτς είχε μια ολόκληρη εβδομάδα για να προετοιμάσει την ομάδα του καθώς δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις μεσοβδόμαδα. Μια συνθήκη που θα επικρατεί για τον Σέρβο κόουτς ως τον Μάρτιο, όταν και θα έρθουν οι υποχρεώσεις των κιτρινόμαυρων για τους 16 του Conference League.

Η προετοιμασία της ΑΕΚ για το παιχνίδι στην Τρίπολη μπαίνει στην τελική ευθεία, με τον Νίκολιτς να καταστρώνει τα πλάνα του, έχοντας ακόμα μια προπόνηση την Παρασκευή. Όπως και ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έτσι και τώρα, οι ανοικτές θέσεις φαίνεται πως εντοπίζονται στη μεσοεπιθετική γραμμή, όπου πλέον με τις επιστροφές υπάρχει πληθώρα διαθέσιμων επιλογών.

Στα μετόπισθεν ο Στρακόσα στο τέρμα, ο Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας και οι Ρέλβας και Μουκουντί στο δίδυμο των στόπερ είναι οι δεδομένοι ενώ όπως πάντα στο αριστερό άκρο της άμυνας τη θέση διεκδικούν Πήλιος και Πένραϊς. Επίσης ο Μαρίν με τον Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής έχουν σαφέστατο προβάδισμα να ξεκινήσουν, όπως και ο Γιόβιτς στην επίθεση.

Από εκεί και πέρα οι Γκατσίνοβιτς και Λιούμπισιτς που ξεκίνησαν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό δεν αποκλείεται να διατηρηθούν μεσοεπιθετικά, ωστόσο τις θέσεις διεκδικούν και οι Ζοάο Μάριο και Ελίασον, ενώ μένει να φανεί αν ο Νίκολιτς επιλέξει ξανά τον Βάργκα μαζί με τον Γιόβιτς ή πάει σε μια επιλογή με τον Ζίνι, ο οποίος πήρε χρόνο μπαίνοντας ως αλλαγή στο ντέρμπι. Φυσικά υπάρχουν κι άλλες επιλογές μπροστά, όπως οι Κοϊτά και Μάνταλος, με τον Νίκολιτς να παίρνει τις τελικές του αποφάσεις μετά την προπόνηση της Παρασκευής.