Ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και έκανε ατομικό πρόγραμμα ενόψει του αγώνα του ΟΦΗ με τον Παναιτωλικό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία του ΟΦΗ για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Παγκρήτιο Στάδιο (25/1, 18:00) για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Στην προπόνηση της Πέμπτης (22/1) επέστρεψε στο ΒΑΚ ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και αναμένεται να είναι κανονικά διαθέσιμος κόντρα στον Τίτορμο.

Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος Κωστούλας συνέχισε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα, λόγω των ενοχλήσεων του στον προσαγωγό. Το πρόγραμμα των υπόλοιπων παικτών περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ασκήσεις τακτικής.

Επόμενη προπόνηση των παικτών του Χρήστου Κόντη έχει προγραμματιστεί για αύριο, Παρασκευή (23/1), στις 11:00.