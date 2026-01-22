Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Παναγιώτη Λιάγκα

Οι επιλογές του αρχηγού του Λεβαδειακού, Παναγιώτη Λιάγκα στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Οι διαδικτυακές... κάλπες για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet άνοιξαν. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των κορυφαίων της χρονιάς είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσει ακόμη για κάτι λιγότερο από εννέα μέρες.

Τον Λεβαδειακό εκπροσώπησε στην διαδικασία για την ανάδειξη των κορυφαίων ο αρχηγός των Βοιωτών και εκ των διακριθέντων κεντρικών αμυντικών στο πρώτο μισό της σεζόν της Stoiximan Super League, Παναγιώτης Λιάγκας.

Μεταξύ άλλων ο πολύπειρος ποδοσφαιριστής ξεχώρισε ως αθλητή της χρονιάς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και ως κορυφαία αθλήτρια την Ελίνα Τζένγκο, ενώ την ψήφο του πήρε καιη Εθνική Ομάδα πόλο Γυναικών, η οποία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Οι επιλογές του Παναγιώτη Λιάγκα