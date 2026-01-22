Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Παναγιώτη Λιάγκα
Οι διαδικτυακές... κάλπες για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet άνοιξαν. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των κορυφαίων της χρονιάς είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσει ακόμη για κάτι λιγότερο από εννέα μέρες.
Τον Λεβαδειακό εκπροσώπησε στην διαδικασία για την ανάδειξη των κορυφαίων ο αρχηγός των Βοιωτών και εκ των διακριθέντων κεντρικών αμυντικών στο πρώτο μισό της σεζόν της Stoiximan Super League, Παναγιώτης Λιάγκας.
Μεταξύ άλλων ο πολύπειρος ποδοσφαιριστής ξεχώρισε ως αθλητή της χρονιάς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και ως κορυφαία αθλήτρια την Ελίνα Τζένγκο, ενώ την ψήφο του πήρε καιη Εθνική Ομάδα πόλο Γυναικών, η οποία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια.
Οι επιλογές του Παναγιώτη Λιάγκα
- Αθλητής της Χρονιάς: Γιάννης Αντετοκούνμπο
- Αθλήτρια της Χρονιάς: Ελίνα Τζένγκο
- Oμάδα της Χρονιάς - Άνδρες: Εθνική Ομάδα (μπάσκετ)
- Ομάδα της Χρονιάς - Γυναίκες: Εθνική Ομάδα (πόλο)
- Προπονητής της Χρονιάς: Χάρης Παυλίδης
- Αθλητής/τρια με αναπηρίας της Χρονιάς: Αντώνης Τσαπατάκης
- Rising Star - Άνδρας: Χρήστος Μουζακίτης
- Rising Star - Γυναίκα: Κατερίνα Πολυμέρου
