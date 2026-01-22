Ο Πολωνός πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ μίλησε σε μέσο της πατρίδας του και αναφέρθηκε στον καιρό του στην Ένωση και πως βίωσε ορισμένες καταστάσεις.

Από το περασμένο καλοκαίρι, ο Ντάμιαν Σιμάνσκι ανήκει στο δυναμικό της Λέγκια Βαρσοβίας, καθώς άφησε πίσω του την Ελλάδα και την ΑΕΚ, έπειτα από 5 χρόνια, στα οποία μεταξύ άλλων πανηγύρισε το νταμπλ το 2023.

Πλέον ο Πολωνός έχει επιστρέψει στο εγχώριο πρωτάθλημα και μέχρι στιγμής αποτελεί βασικό μέλος της Λέγκια, με 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και πάνω από 1.100 αγωνιστικά λεπτά. Ωστόσο, ο ίδιος δεν ξεχνάει τη θητεία του στο «Δικέφαλο».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο μέσο της πατρίδας του, «sport.tvp.pl», ο 30χρονος αμυντικός μέσος θυμήθηκε την παρουσία του στην Ένωση, αναφέροντας ορισμένα γεγονότα από αυτήν, ενώ μίλησε και για το πως η συνεργασία των δυο πλευρών έφτασε στο τέλος της.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Το να φύγω από την ΑΕΚ δεν ήταν και τόσο εύκολο πράγμα. Μετά το τέλος της σεζόν, έφυγαν αρκετοί παίκτες. Οι συνομιλίες με τον πρόεδρο του συλλόγου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι σκεφτόμουν να αλλάξω σκηνικό. Είχαμε μια συμφωνία κυρίων ότι αν προέκυπτε μια καλή επιλογή, ο σύλλογος δεν θα σταθεί εμπόδιο στο δρόμο μου. Υποτίθεται ότι είχα άδεια να φύγω και να δοκιμάσω κάτι νέο.», είπε αρχικά.

Η Ελλάδα έχει πάντα τον τρόπο να δημιουργεί μοναδικές, αλλά και ενδιαφέρουσες ιστορίες. Συγκεντρώσατε πολλές από αυτές κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στην Αθήνα;

«Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να τις θυμάσαι αμέσως. Ωστόσο, υπήρχαν φορές που, μετά από έναν χαμένο αγώνα, ο πρόεδρος του συλλόγου εμφανιζόταν και ήθελε να στείλει πέντε παίκτες στους αναπληρωματικούς. Αυτό είναι κάτι που σου έρχεται στο μυαλό σε κλάσματα δευτερολέπτου. Ήταν επίσης αστείο το πώς έβγαζαν ιστορίες λέγοντας ότι αν κάποιος δεν έλυνε το συμβόλαιό του, σύντομα θα του έδιναν ένα φτυάρι και θα έπρεπε να δουλέψει για την κατασκευή του νέου γηπέδου. Ήταν μισό αστείο, μισό σοβαρό. Αλλά επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω, δεν συνέβη ποτέ.

Η ατμόσφαιρα του ελληνικού ποδοσφαίρου σίγουρα έχει κάτι το ιδιαίτερο. Ταυτόχρονα, δεν θέλω να περιορίσω τον χρόνο μου στην Αθήνα μόνο σε αυτό. Για μένα, είναι κυρίως μια ανάμνηση που σχετίζεται με το νταμπλ του 2023. Η κατάκτηση του εθνικού πρωταθλήματος και του κυπέλλου, ενώ παράλληλα σπάσαμε το τριετές σερί νικών του Ολυμπιακού, ήταν μια φανταστική εμπειρία. Επιπλέον, συνεργάστηκα με ενδιαφέροντες προπονητές και παίκτες με σπουδαίο παρελθόν. Μόνο την περασμένη σεζόν, παίξαμε μαζί με τον Έρικ Λαμέλα και τον Άντονι Μαρσιάλ. Είναι μια απίστευτη ιστορία που θα μείνει για πάντα μαζί μου και θα μου ξυπνήσει πολλές όμορφες αναμνήσεις».

Υπάρχει επίσης το γεγονός ότι η Αθήνα είναι ένα πολύ ωραίο μέρος για να ζεις:

«Όποιος έχει πάει στην Αθήνα ξέρει πολύ καλά πόσο ευχάριστη μπορεί να είναι. Αν δεν είχατε την ευκαιρία να επισκεφθείτε την πόλη ακόμα, σίγουρα το συνιστώ. Η ζέστη, οι παραλίες - όλα είναι υπέροχα. Ταυτόχρονα, το ποδόσφαιρο ήταν η προτεραιότητα και ο επαγγελματισμός ήταν το κλειδί. Αν κάποιος δεν αποδείκνυε την αξία του μέσα σε δύο ή τρεις μήνες, ήταν συνήθως έτοιμος να μαζέψει τα πράγματά του σύντομα. Πέρασα σχεδόν έξι χρόνια εκεί, οπότε κανείς δεν μπορεί να με κατηγορήσει ότι απλώς έκανα ηλιοθεραπεία εκεί.»

Ο Ράντοσλαβ Κουχάρσκι, ο οποίος ήταν πρώην αθλητικός διευθυντής της Λέγκια και τώρα κατέχει την ίδια θέση στη Βίσλα Πλοκ, ήταν επίσης στην ΑΕΚ. Πώς ήταν η συνεργασία σας;

«Η ΑΕΚ είχε μια μοναδική δομή, καθώς το αθλητικό τμήμα αποτελούνταν από αρκετά άτομα. Αθλητικός διευθυντής ήταν ο Μπρούνο Άλβες, πρώην διεθνής Πορτογάλος. Ο Ράντεκ μερικές φορές ήταν λίγο λιγότερο ορατός, αλλά ήταν επίσης μέρος της καθημερινής ζωής της ομάδας. Παρακολουθούσε αγώνες και προπονήσεις. Στον σύλλογο της Αθήνας, η πρόταση μεταγραφής προτάθηκε αρχικά από το αθλητικό τμήμα, αλλά η μεταγραφή τελικά έπρεπε να εγκριθεί από τον αντιπρόεδρο και στη συνέχεια από τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη. Τελικά, μετά το τέλος της σεζόν, πραγματοποιήθηκε μια πλήρης αναθεώρηση και αναδιάρθρωση του προαναφερθέντος τμήματος».

Το καλοκαίρι, το θέμα της πώλησης του Μάξι Ογιεντέλε από τη Λέγκια άρχισε γρήγορα να έρχεται στην επιφάνεια. Ωστόσο, το ίδιο το θέμα κράτησε για αρκετό καιρό. Άκουσα ότι είχατε άλλες επιλογές;

«Όταν ήμουν έτοιμος να φύγω από την ΑΕΚ, προέκυψε μια επιλογή από το αμερικανικό MLS. Δεν θα αποκαλύψω όμως το όνομα του συλλόγου. Το θέμα ήταν σίγουρα ενδιαφέρον. Έπειτα, υπήρχε η προοπτική να μετακομίσω στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οικονομικά, ήταν μια πολύ καλή προσφορά. Από αυτή την άποψη, ήταν μια πρόταση που πιθανότατα θα εξασφάλιζε την οικονομική μου ζωή».