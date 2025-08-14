Όπως αναμενόταν η μεταγραφή του Ντάμιαν Σιμάνσκι από την ΑΕΚ στη Λέγκια Βαρσοβίας ολοκληρώθηκε και ο Πολωνός αποχώρησε ύστερα από 5,5 χρόνια.

Ο «κύκλος» του Ντάμιαν Σιμάνσκι στην ΑΕΚ έκλεισε οριστικά. Ο Πολωνός χαφ βρίσκεται από την Τετάρτη (13/8) στη Βαρσοβία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Λέγκια και όπως ενημέρωσε ο Δικέφαλος πλέον το deal ολοκληρώθηκε και τυπικά, καθώς ο διεθνής ποδοσφαιριστής υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο 30χρονος αμυντικός μέσος και μέχρι πρότινος εκ των αρχηγών της Ένωσης δεν ήταν στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου προετοιμασίας και εν τέλει πήρε την απόφαση να επαναπατριστεί ύστερα από έξι χρόνια. Φυσικά η ΑΕΚ από την πλευρά της βοήθησε τον ποδοσφαιριστή να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, τιμώντας τη σημαντική προσφορά του αυτά τα χρόνια.

Damian Szymański w Legii Warszawa!



18-krotny reprezentant Polski podpisał kontrakt do 2029 roku.

Τα 5,5 χρόνια που αγωνίστηκε με τον Δικέφαλο στο στήθος μέτρησε 190 εμφανίσεις, με 11 γκολ και 12 ασίστ, ενώ πανηγύρισε το νταμπλ της σεζόν 2022-23, υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα.

Το «αντίο» της ΑΕΚ στον Σιμάνσκι

«Μετά από 190 επίσημες συμμετοχές, 11 γκολ και 12 ασίστ και κατάθεση ψυχής μέσα στο γήπεδο που δεν μπορεί καμιά στατιστική να καταγράψει, από σήμερα ο Ντάμιαν Σιμάνσκι δεν θα φοράει πλέον την φανέλα της ΑΕΚ.

Από τον Ιανουάριο του 2020 πρωταγωνίστησε σε πολύ έντονες στιγμές με την ομάδα μας, φόρεσε το περιβραχιόνιο της, έγινε νταμπλούχος και συνδέθηκε όσο λίγοι ξένοι ποδοσφαιριστές με την ΑΕΚ. Είναι κομμάτι της ιστορίας μας.

Τον ευχαριστούμε για όλα και του ευχόμαστε το καλύτερο για την συνέχεια της καριέρας του. Ο Ντάμιαν θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ!!!».